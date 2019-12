Son Ye Jin chê Hyun Bin không có địa vị mà chẳng biết thân phận "Rich Kid Bắc Hàn" của anh thu bé lại chỉ bằng chiếc đồng hồ 100 triệu

Nhờ sự tương tác quá sức đáng yêu của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin, "Crash Landing On You" đã có sự khởi sắc đáng kể trên mặt trận rating. Đặc biệt, vẻ "ngầu lòi" xen lẫn nét ngố tàu của chàng quân nhân Bắc Hàn – Hyun Bin đang khiến cánh chị em mê mẩn, xoắn xuýt khôn nguôi.

Từ tập đầu đến nay, 99% thời lượng của "Crash Landing On You" là hình ảnh Hyun Bin diện trang phục quân nhân. Thêm nữa, trong mắt của Son Ye Jin, anh chỉ là chàng quân nhân cấp thấp, không có địa vị xã hội, do đó "chẳng thể nhờ vả" hay "làm nên cơm cháo gì". Tuy nhiên, sự thật đằng sau lại hoàn toàn trái ngược, Hyun Bin chính xác là chàng trai nhà mặt phố, bố làm cực to. Và chẳng cần ai đó hé lộ về thân phận con trai duy nhất của Cục trưởng Tổng cục chính trị Triều Tiên thì chỉ nhìn chiếc đồng hồ xa xỉ trên tay Hyun Bin, người ta cũng đoán ra được độ giàu có không phải dạng vừa chàng rich kid Bắc Hàn.

Quần áo thì chỉ được diện một hai bộ quân phục nhưng trên tay Hyun Bin lúc nào cũng mang chiếc đồng hồ nhìn qua đã thấy lấp lánh vẻ xa xỉ, đắt tiền.

Và quả thực, chiếc đồng hồ này đến từ thương hiệu Omega và giá của nó lên tới $4300 (xấp xỉ 100 triệu đồng).

Sắp tới đây, chàng rich kid Hyun Bin sẽ cho lên sóng loạt items đắt đỏ, xịn sò chẳng kém, như chiếc áo sơ mi đơn giản có giá 3,5 triệu này…

…hay chiếc jacket mà phải có xấp xỉ 20 triệu đồng thì bạn mới mua được.