Sơn Tùng M-TP bất ngờ khoe đồng hồ mới, dân mạng thi nhau đồn đoán giá "trên trời" khiến ai cũng sốc

Mới đây trên Instagram Story, Sơn Tùng M-TP bất ngờ đăng tải đoạn video "đập hộp" chiếc đồng hồ mới mua kèm theo dòng caption: "Welcome to my team. You beauty left me speechles" (Tạm dịch: Chào mừng về với đội của tôi. Đẹp không nói nên lời).

Chia sẻ của giọng ca gốc Thái Bình ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ Sơn Tùng về độ giàu có và chịu chơi.

Sơn Tùng khoe việc "đập hộp" chiếc đồng hồ mới trên Instagram Story.

Bên cạnh đó, mọi người cũng thi nhau đồn đoán về giá cả của chiếc đồng hồ này. Một số cư dân mạng nhận định, đây là chiếc đồng hồ Rolex Oyster Perpetual Day Date, một mẫu đồng hồ mới của thương hiệu đình đám Rolex. Chiếc đồng hồ này được làm từ vàng 18 CT và mặt số Champagne nạm kim cương, gắn thêm nhiều đá quý. Giá của chiếc đồng hồ này được cho là khoảng hơn 800 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những suy đoán từ phía cư dân mạng, bản thân Sơn Tùng chưa lên tiếng về thông tin này.

Sơn Tùng khoe khéo chiếc đồng hồ Hublot có giá gần 700 triệu đồng trong MV "Chạy ngay đi".

Trước đó, vào giữa năm 2018, khi ra mắt MV "Chạy ngay đi", Sơn Tùng M-TP cũng khiến khán giả choáng váng khi khoe khéo chiếc đồng hồ Classic Fusion King Gold Diamond Pave đến từ thương hiệu HUBLOT có giá gần 700 triệu đồng.

Ở tuổi 25, Sơn Tùng M-TP sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ với căn hộ sang trọng tại TP.HCM, xe hơi tiền tỷ và vô số món đồ hàng hiệu đắt đỏ. Thu nhập của nam ca sĩ sinh năm 1994 là từ việc chạy show, đóng quảng cáo cũng như lợi nhuận từ những MV triệu view...