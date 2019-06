Sơn nữ được giải cứu sau 6 năm bị lừa bán làm vợ xứ người

Ngày 22/6, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa giải cứu thành công chị L.T.P.N. (SN 1999), trú xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An bị bán sang Trung Quốc.



N. mang theo con gái về Việt Nam khi được giải cứu. Ảnh: Anh Quân.

Năm N. 15 tuổi được bạn rủ sang Trung Quốc đi làm, người này nói mức lương 9 triệu đồng đã khiến cho cô gái trẻ không hề đề phòng, lập tức gật đầu đồng ý.

Khi sang Trung Quốc, N. bị các đối tượng bán cho một người đàn ông bản địa với giá 7 vạn Nhân dân tệ. Quá trình sinh sống, N. sinh cho người đàn ông này 2 người con (1 bé 3 tuổi và 1 bé chưa đầy 2 tuổi). Tuy nhiên, cuộc sống tại nhà chồng vô cùng tủi nhục, khi cô liên tục bị hành hạ, đánh đập.

Tháng 4/2019, N. đã mang theo một người con tìm cách bỏ trốn về Việt Nam. Trong quá trình bỏ trốn, N. bị lạc và đã cố gắng truyền tín hiệu cho lực lượng chức năng giải cứu. Từ lời cầu cứu của cô gái, phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc xác minh, phối hợp tổ chức Rồng xanh giải cứu nạn nhân.

Cuối tháng 4/2019, cơ quan chức năng đã giải cứu thành công L.T.P.N.. Nhưng phải đến ngày 16/6, lực lượng chức năng 2 nước mới làm việc xong và bàn giao nạn nhân cho lực lượng Công an Nghệ An.

Hiện, đơn vị đã hoàn tất các thủ tục đưa nạn nhân về Việt Nam và bàn giao cho người nhà.