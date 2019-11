Sơn móng tay bằng bột nhúng nails, cô gái bị chảy máu, mưng mủ kinh hoàng

Sơn móng tay bằng bột nhúng nails (móng bột nhúng - dùng bột nhúng đắp lên móng để tạo màu) là xu hướng làm đẹp ngày càng trở nên phổ biến trong vài năm trở lại đây. Nhưng chúng có thực sự an toàn hay không thì bạn cần phải cân nhắc khi gần đây mới có một cô gái thử sơn móng tay bằng bột nhúng nails và gặp tác hại cực nguy hiểm.



Cô gái tên là Bethany, đã đến một thẩm mỹ viện ở Greensboro (Mỹ) để làm móng tay bằng bột nhúng nails vào ngày 17/10. Cô cho biết, trong quá trình làm móng, thợ làm móng đã vô tình cắt phải ngón tay khi đang giũa móng, sau đó nhúng ngón tay vào hộp đựng bột nhúng nail để hoàn tất công việc.

Cô gái bị chảy máu, mưng mủ kinh hoàng sau một lần làm móng tay với bột nhúng nails.

"Một tuần sau đó, tôi nhận thấy có một vài đốm nhỏ xuất hiện xung quanh móng tay. Tôi đã thử dùng loại kem bôi không cần kê đơn, sau đó ngâm ngón tay vào rượu và peroxide. Đáng tiếc là tình trạng móng tay của tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn", cô nói với WFMY News 2. Sau đó, móng tay của Bethany bắt đầu sưng lên, chảy máu và chảy cả mủ. Khi cô đi khám, bác sĩ chẩn đoán cô bị nhiễm nấm.

Tại sao bạn có thể nhiễm nấm khi làm móng tay với bột nhúng nails?

BS da liễu Cheryl Karcher tại New York cho biết, một trong những lý do khiến bạn bị nhiễm nấm khi làm móng tay bột nhúng là do móng tay bị thô ráp, có nguy cơ tiềm ẩn nhiễm nấm trước khi đặt vào bột nhúng nails.

"Một mảnh kim loại họ sử dụng để làm giấy nhám chà xát trên móng tay của bạn có thể gây nguy hiểm nếu không được sử dụng đúng cách. Nguyên nhân là nó có thể tác động vào da bạn, dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng cực lớn", chuyên gia nhấn mạnh.

Cận cảnh móng tay bị nhiễm nấm của cô gái sau khi làm dịch vụ bột nhúng nails.

Theo BS Karcher, cô gái trong trường hợp trên bị nhiễm trùng có thể xuất phát từ vết cắt trên ngón tay. Vết thương ban đầu là vết cắt trên da, không nhất thiết là do bột nhúng nails.

Mặc dù vậy, theo WFMY News 2, các thợ làm móng ở phía Bắc Carolina không được phép nhúng toàn bộ ngón tay của bạn vào hộp đựng bột, do nguy cơ nhiễm trùng. "Các quy tắc của chúng tôi rất rõ ràng cho thấy một khi sản phẩm đã tiếp xúc trực tiếp với khách hàng xong phải vứt đi để đảm bảo an toàn", Lynda Elliott (Giám đốc điều hành của Ủy ban kiểm tra nghệ thuật mỹ phẩm NC) cho biết.

Mặc dù vậy, BS Karcher khẳng định, chưa chắc là lúc nào nhân viên cũng đảm bảo an toàn cho khách hàng đến vậy. Ngoài ra, vấn đề quan trọng hơn nữa để đảm bảo cho sự an toàn là việc đánh bóng móng tay. Nếu quá trình đánh bóng móng tay khiến chạm vào da hoặc lớp biểu bì quanh móng, nhiễm trùng xảy ra là điều hoàn toàn có thể.

Rõ ràng, các nguy cơ kèm theo các kỹ thuật làm móng bằng bột nhúng nails này không phải chuyện đùa. Nếu bạn vẫn quyết làm móng tay với bột nhúng nails hãy thử mang theo bột của riêng bạn và đảm bảo tiệm nail của bạn khử trùng tất cả các thiết bị của họ trước khi sử dụng.

(Nguồn: Health)