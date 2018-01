"Soi" nhất cử nhất động của sao Việt (31/12)

Nhân dịp năm mới đến, Nhã Phương gửi lời chúc tới mọi người: "Năm mới đến, hoa đào nở, hoa mai khoe sắc. Bi chúc cả nhà mình cùng gia đình năm mới gặp nhiều may mắn, an khang và hạnh phúc. Happy New Year 2018".