"Soi" nhất cử nhất động của sao Việt (15/5)

Tóc Tiên đầy tâm sự: "Có 1 điều càng lớn mình ngẫm càng thấy đúng. "Everything happens for a reason". Đôi khi ngay tại thời điểm khó khăn xui xẻo ấy, mình không thể biết rõ những lí do là gì. Nhưng hãy vững tin ở bản thân, cuộc đời sẽ an bài. May thay, những lí do đều khiến mình trưởng thành hơn từng ngày."