Sốc: “Mỹ nhân ngực khủng” Jihyo đã từng được thầy bói phán trên truyền hình sẽ là thành viên đầu tiên của Twice bị "bóc" hẹn hò

Hôm 5/8 vừa qua, làng giải trí Hàn Quốc được một phen xôn xao trước thông tin Kang Daniel (Wanna One) và mỹ nhân Jihyo (Twice) đang yêu nhau khi tờ báo quyền lực Dispatch tung ra hàng loạt bức ảnh hẹn hò của cặp đôi để làm bằng chứng. Ngay sau đó, đại diện công ty chủ quản của hai nghệ sĩ cũng đã lên tiếng xác nhận và khẳng định mối quan hệ tình cảm đang tiến triển rất tốt đẹp.

Kang Daniel được đánh giá là "tân binh khủng long" của làng nhạc xứ Hàn với xuất thân từ nhóm nhạc nam đình đám Wanna One. Trong khi đó, Jihyo cũng sở hữu thành tích khủng khi là trưởng nhóm của nhóm nữ Twice. Cặp đôi nhanh chóng được đánh giá là đôi "tiên đồng - ngọc nữ" mới của làng giải trí xứ Hàn.

Ngay sau thông tin hẹn hò gây sốc đối với nhiều khán giả, hàng loạt những video trong quá khứ liên quan đến cặp đôi Kang Daniel và Jihyo nhanh chóng được dân mạng "đào mộ". Đáng chú ý nhất, một đoạn video được cắt ra từ talkshow của đài Yonghada lên sóng hồi tháng 4/2019, hiện đang thu hút sự chú ý của rất nhiều người bởi có chứa những nhận định bất ngờ của 2 vị thầy bói khi nói về cuộc sống hôn nhân của thành viên Jihyo.

Cụ thể xuất hiện trong talkshow, hai nữ thầy bói được người dẫn chương trình cho xem ảnh của các thành viên nhóm TWICE. Sau đó, MC yêu cầu họ lựa chọn thành viên nào sẽ là người đầu tiên bị khui scandal hẹn hò.

Nhanh chóng, cả hai nữ thầy bói đều lựa chọn Jihyo sẽ là thành viên đầu tiên trong nhóm Twice vướng vào scandal yêu đương. Một người cho biết: "Chúng tôi có thể thấy người nào gặp may mắn trong chuyện tình cảm và hôn nhân hay không. Trong số các thành viên, tôi đoán Jihyo sẽ là người đầu tiên vướng tin đồn hẹn hò, cô ấy cũng có thể là người đầu tiên kết hôn. Người này có vận may rất lớn".

Quả nhiên, Jihyo chính là nữ thần tượng đầu tiên trong nhóm Twice bị khui đang hẹn hò cùng "center quốc dân" Kang Daniel. Hiện tại, đoạn video đang được dân mạng chuyền tay nhau với tốc độ chóng mặt, bởi bên cạnh những lời tiên tri về cuộc sống hôn nhân của Jihyo, hai nữ thầy bói cũng đưa ra những nhận định về sự thành công của Twice trong thời gian tới.