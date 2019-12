Sốc: Thêm một nam diễn viên trẻ của Hàn được tìm thấy đã qua đời

Giới truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, thành viên nhóm nhạc Kpop Surprise U kiêm diễn viên Cha In Ha đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong. Cảnh sát hiện đang điều tra về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam tài tử công ty Fantagio.

Cha In Ha sinh năm 1992, qua đời ở tuổi 27, được biết đến qua các tác phẩm như "You, Deep Inside of Me", "Temperature of Love", "Work of Love", "Clean with Passion for Now" và "The Banker". Theo đó, tác phẩm mới nhất nam diễn viên này tham gia chính là dự án truyền hình "People With Flaws" do "chồng cũ Goo Hye Sun" Ahn Jae Hyun và Oh Yeon Seo đóng chính.

Cha In Ha chụp ảnh cùng "tiểu tam tin đồn" Oh Yeon Seo.

Nguồn: Donga