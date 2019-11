So sánh con mình với "con nhà người ta": Cha mẹ đã vô tình đẩy con ra khỏi nhà và cản bước thành công của con trong tương lai

Theo thống kê, vào tháng 7 năm ngoái, Phó Thủ Tướng của Malaysia, Tiến sĩ Wan Azizah Wan Ismail, đã báo cáo rằng có 15.042 trường hợp trẻ em mất tích từ năm 2011 đến tháng 5/2018. Nguyên nhân chính cho tất cả các trường hợp này là sự hiểu lầm trong gia đình và thiếu chú ý của cha mẹ với con cái. Điều gì đã gây nên nông nỗi này?

Cụm từ "con nhà người ta" có lẽ là cơn ác mộng với tất cả trẻ em. Dù biết rằng mọi so sánh đều là khập khiễng nhưng các bậc làm cha làm mẹ vẫn không dằn được lòng mình mà so sánh con mình. Từ cân nặng, chiều cao cho đến điểm số… cái gì cũng có thể trở thành mục tiêu để các bậc phụ huynh đặt lên bàn cân so sánh.

Nhiều cha mẹ "ngây thơ" nghĩ rằng, so sánh là cách để con nhìn lại bản thân đang yếu kém ở đâu mà phấn đấu. Tuy nhiên, ông Kamal Affandi Hashim, Phó chủ tịch Quỹ chống tham nhũng Malaysia đồng thời là một nhà phân tích tâm lý tội phạm, nói rằng việc so sánh giữa đứa trẻ này với đứa trẻ khác không chỉ gây bất lợi cho sức khỏe tinh thần mà nó còn là bóng ma tâm lý đè nặng lên tâm trí trẻ suốt quãng đời còn lại.

Hãy ngừng so sánh con của mình với những đứa trẻ khác. Điều cha mẹ cần làm là thuyết phục trẻ chấp nhận bản thân và đánh giá cao những gì mình làm được. Kamal Affandi Hashim - Phó chủ tịch Quỹ chống tham nhũng Malaysia

Kamal giải thích rằng, ngày nay cha mẹ thích lấy những đứa trẻ khác làm chuẩn mực cho con cái của họ, cho dù đó là trong thể thao hay học tập. Điều đó mang đến một ám ảnh tâm lý cho con rằng cha mẹ sẽ luôn nhìn thấy điểm tốt của con người ta và nhìn thấy điểm yếu của mình.

"Áp lực từ những tiêu chuẩn như thế này sẽ khiến trẻ em căng thẳng, con cảm thấy cha mẹ là người đáng tin cậy nhất nhưng lại không còn đánh giá cao mình nữa. Điều này khiến con tức giận và nghĩ cha mẹ không cần mình, vậy thì mình ở nhà để làm gì. Từ đó, trẻ quyết định bỏ nhà ra đi", Kamal chia sẻ.

Vì vậy, Kamal yêu cầu các bậc cha mẹ ngừng so sánh con nếu như bạn không muốn con tham gia vào các hoạt động phi pháp hoặc bất kỳ tội ác nào. Ngoài ra, ông cũng nói rằng khi trẻ làm tốt, cha mẹ cần đánh giá cao những gì con đã làm để động viên tinh thần và khiến con cảm thấy bản thân mình có giá trị. Đây cũng là cách cha mẹ nuôi dưỡng sự tự tin của con – một yếu tố quan trọng cho sự thành công của con trong tương lai.

