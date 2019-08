So kè trình độ tiếng Anh của Top 3 Miss World Vietnam 2019: Hoa hậu trả lời phỏng vấn trôi chảy nhưng kỹ năng luyến láy "không phải dạng vừa" của Á hậu 1 mới gây bất ngờ

Sáng 4/8, buổi họp báo gặp gỡ truyền thông đầu tiên của Top 3 Miss World Vietnam 2019 đã chính thức diễn ra tại Đà Nẵng. Trong buổi họp báo sau đăng quang, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu 1 Nguyễn Hà Kiều Loan và Á hậu 2 Nguyễn Tường San đã có những chia sẻ về cuộc sống và cảm nhận sau khi đăng quang cuộc thi danh giá.

Đáng chú ý trong buổi họp báo, Top 3 người đẹp đã tự tin thể hiện khả năng tiếng Anh trôi chảy của bản thân. Hoa hậu Lương Thùy Linh cho biết, cô hoàn toàn tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới sắp tới tại London, Anh.

Không kém cạnh Hoa hậu, Á hậu 1 Kiều Loan có phần giới thiệu bằng tiếng Anh vô cùng ấn tượng. Cô tự tin mỉm cười rạng rỡ, "bắn" tiếng Anh như gió với khả năng luyến láy cực đỉnh. Nguyễn Hà Kiều Loan hứa hẹn sẽ là một ứng cử viên sáng giá thi tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế - Miss Grand International sắp tới.

Phần giới thiệu bằng tiếng Anh của Top 3 Miss World Vietnam 2019

Người đẹp gốc Hà Nội - Á hậu 2 Tường San dù còn khá run khi giới thiệu bằng tiếng Anh nhưng không thể phủ nhận được khả năng ngoại ngữ của cô nàng.

Không những tự tin giới thiệu bằng tiếng Anh, Top 3 Miss World 2019 còn mang đến màn trình diễn ca khúc "Don't let me down" sôi động trên sân khấu. Trong clip, dễ dàng nhận thấy, Á hậu 1 làm chủ sân khấu khá tốt, cô tự tin hát và nhún nhảy bên các thí sinh.

Qua phần giao lưu bằng ngoại ngữ, có thể thấy Top 3 người đẹp hoàn toàn xứng đáng khi đại diện nước nhà tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế.

Top 3 tự tin hát tiếng Anh