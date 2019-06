So độ chung tình của 2 "nam thần" nhà Hemsworth: Người anh "Thor" ông bố 3 con mẫu mực, cậu em đức lang quân lý tưởng của Miley Cyrus

Sở hữu nét quyến rũ "chết người" với đôi mắt xanh như đại dương, chiều cao lý tưởng 1m90, một sự nghiệp thành công và một chuyện tình viên mãn với hai mỹ nhân đình đám của Hollywood là những gì mà 2 anh em nhà Hemsworth đạt được khi mới ở độ tuổi 30. Không những vậy, cả hai còn được mệnh danh là "người đàn ông của gia đình" với sự chung thủy nhất mực dành cho "nửa kia".

"Thần sấm" Chris Hemsworth: Người bố mẫu mực và người chồng hết mực yêu thương vợ

"Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh" Chris Hemsworth sinh năm 1983. Ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp, tài tử người Úc đã gây ấn tượng mạnh bởi ngoại hình xuất sắc. Anh thành danh với nhiều vai diễn đình đám trong các bộ phim bom tấn như: Star Trek, The Avengers...



Vốn dĩ khi con đường sự nghiệp càng thênh thang thì đồng nghĩa với việc đường về tổ ấm dần bị thu hẹp nhưng với Chris Hemsworth thì không. Không chỉ yêu thương vợ hết mực, anh còn biết cách cân bằng cuộc sống để luôn có thời gian cho các con của mình, để sự trưởng thành của chúng không vắng bóng sự có mặt của người cha.

Chris Hemsworth nên duyên với nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng Tây Ban Nha - Elsa Pataky vào năm 2010 chỉ sau 9 tháng hẹn hò. Cuộc tình chị em với khoảng cách 7 tuổi từng nhận về nhiều lời xì xào rằng sẽ chẳng ngọt ngào được bao lâu. Tuy nhiên, nhờ sự hy sinh, sẵn sàng lùi về sau làm hậu phương của Elsa Pataky và sự thấu hiểu, cảm thông của Chris Hemsworth dành cho vợ, tổ ấm nhỏ cả hai luôn ngập tràn tiếng cười với ba thiên thần nhỏ đáng yêu.

Cô con gái xinh xắn India Rose là "trái ngọt" đầu tiên của cặp đôi được chào đời vào năm 2012. Sau đó, cặp song sinh Tristan - Sasha ra đời vào năm 2014. Chào đón 3 con nhỏ trong 4 năm ngắn ngủi, ông bố Chris quyết định đưa cả gia đình về sống tại quê nhà Australia nhằm giúp vợ con anh có một cuộc sống bình yên, không chịu quá nhiều áp lực bị săn đón, soi mói đời tư.

"Tôi yêu công việc của mình nhưng đôi khi cảm thấy ngột ngạt khi liên tục sống trong môi trường này. Sự nổi tiếng có thể khiến ta trở nên ảo tưởng, do vậy tôi quyết định đưa gia đình về Australia để không phải hít thở bầu không khí showbiz mỗi ngày. Ở đó, tôi chỉ là một ông bố bình thường", Chris bộc bạch.

Dù lịch làm việc dày đặc nhưng Chris Hemsworth không bao giờ tiếc thời gian cho con cái của mình. Hiếm có ngôi sao nào mà trên trang cá nhân lại ngập tràn những bức ảnh chơi đùa cùng con nhỏ như Chris Hemsworth. Hình ảnh ông bố Chris cao to lực lưỡng tay bồng tay bế 3 thiên thần nhỏ không còn xa lạ gì với người hâm mộ.

Gia đình 5 thành viên thường cùng nhau đi nghỉ dưỡng, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên, ngọt ngào bên nhau. "Thần sấm" cũng không quên chuẩn bị những buổi hẹn hò riêng tư với bà xã để sống lại cảm giác yêu đương. Mỗi khi rời máy quay, Chris Hemsworth nhanh chóng trở về Australia đoàn tụ với vợ con. Kể từ khi thành một đôi với Elsa Pataky, tuyệt nhiên không có một tin đồn nào về việc cặp đôi thiếu chung thủy với người bạn đời.



Elsa Pataky cũng luôn tự hào kể về nơi chốn trong mơ của vợ chồng mình: "Chúng tôi được tận hưởng cuộc sống quê nhà bình lặng, nơi chồng tôi tin các con sẽ học được tình yêu thiên nhiên, động vật và có tâm hồn đẹp".



Trong cuộc sống đời thường. Elsa không ngại ca ngợi chồng mình là "người hùng của gia đình". Những khi không đóng phim, Chris Hemsworth sẵn sàng vào bếp phụ vợ rửa bát hoặc đến canteen trường của con để cùng mọi người chuẩn bị bữa ăn cho bọn trẻ.

Về phía Chris, anh luôn hiểu sự hy sinh sự nghiệp của vợ để làm hậu phương cho chồng theo đuổi công việc diễn xuất. "Cô ấy là người mẹ vĩ đại nhất thế giới còn tôi là người đàn ông may mắn nhất thế giới", Chris Hemsworth chia sẻ hài hước.



Trong năm nay, dù sự nghiệp đang lên nhanh chóng với hai bom tấn The Avengers: End game và Men In Black: International, Chris vẫn sẵn sàng tuyên bố rằng mình sẽ tạm dừng công việc từ giờ đến hết năm để dành thời gian cho các con. Bởi anh hiểu rằng điều quan trọng nhất không phải danh tiếng hay tiền bạc mà là gia đình.

"Năm nay tôi chỉ muốn nghỉ ngơi bên các con của mình. Chúng đang ở độ tuổi rất quan trọng, mấy đứa còn rất nhỏ và đã bắt đầu nhận thức được tôi đang rời đi nhiều hơn trước.

Bình thường, con bé hay gọi tôi là Daddy hay nói những câu như "bố là một người tuyệt vời". Tuy nhiên, sau khoảng thời gian xa nhà, con bé đã chuyển sang gọi tôi là Papa - một cách xưng hô đầy xa lạ mà trước đó nó không bao giờ gọi tôi như vậy", Chris chia sẻ.



Cuộc sống bình yên bên vợ và 3 con nhỏ của Chris Hemsworth.

Liam Hemsworth: Hạnh phúc viên mãn sau 10 năm thử thách tình yêu với Miley Cyrus

Liam Hemsworth - cậu con trai út trong gia đình Hemsworth nhưng ngoại hình lại nổi trội hơn cả. Gương mặt của nam diễn viên được đánh giá là cực kỳ cân đối, kết hợp bởi những đường nét tuyệt đẹp: từ đôi mắt xanh hấp dẫn, sống mũi cao ngất cho tới hàng lông mày rậm vô cùng nam tính. Nếu vẻ đẹp của người anh Chris Hemsworth thuộc phong cách vạm vỡ, đàn ông thì Liam đích thị là một quý ông lãng tử và lịch lãm.

Là một trong những diễn viên triển vọng của Hollywood khi góp mặt trong 2 bộ phim "The Hunger Games" và "The Last Song" nhưng Liam lại nổi tiếng nhiều hơn với vai trò người tình điển trai của Miley Cyrus.

Liam Hemsworth và Miley Cyrus đến với nhau từ thời còn là những cô cậu tuổi teen, trúng tiếng sét ái tình sau lần gặp gỡ khi quay The Last Song vào năm 2009. Tuy nhiên, tình yêu của cặp đôi lại gặp nhiều sóng gió trong những năm đầu ở bên nhau.

Cặp đôi nhiều lần tan hợp, thậm chí là hủy bỏ đính hôn và tưởng chừng không thể quay trở lại bên nhau. Tuy nhiên, sau nhiều lần chia xa, hai trái tim đồng điệu lại tìm đường trở về bên nhau và một kết thúc viên mãn vào cuối năm 2018, đám cưới bí mật của cặp đôi đã diễn ra tại nhà riêng ở Nashville, Mỹ dưới sự chúc phúc của người thân, bạn bè.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Today ngày 15/1, Liam Hemsworth cho biết: "Chúng tôi ở bên nhau quá lâu, hơn 10 năm và tôi cảm thấy đã đến lúc. Tôi thấy thực sự hạnh phúc và may mắn khi ở bên cô ấy". Trở về bên Liam, Miley lại trở thành một cô gái bé nhỏ, ngọt ngào, khác xa với sự nổi loạn, mất kiểm soát cô từng làm lúc tan vỡ trong tình yêu.

Liam mô tả mối quan hệ với Miley là "kết nối sâu sắc hơn" một tình yêu đơn thuần. Nam diễn viên thậm chí cho biết muốn có từ 10 - 20 đứa con với Miley khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hiện tại. Tận hưởng cuộc sống hôn nhân sau nhiều thăng trầm, Miley và Liam thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân những giây phút vui đùa, ngọt ngào trong cuộc sống đời thường.

Cuộc sống hôn nhân lãng mạn, vui vẻ của Liam Hemsworth và Miley Cyrus sau 10 năm sóng gió.