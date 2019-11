"Sinh tử" tập 19: Chí Nhân hỗn láo, tỏ thái độ với Hoàng Dũng khi nghe tin này

Tập 19 phim truyền hình Sinh tử phát sóng tối 29/11 kể tiếp câu chuyện của Bạt (Chí Nhân) sau khi nghe tin không được giữ chiếc ghế Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chạy về nhà với vẻ mặt đầy căm phẫn, Bạt liền hỏi bố: "Đứa nào đã hại con?", tuy nhiên ông Nghĩa (NSND Hoàng Dũng) lại rất lạnh lùng cho biết thực chất chiếc ghế giám đốc ấy là một cái bẫy, chỉ cần ông bổ nhiệm Bạt lên nắm giữ thì lập tức sẽ có những cá nhân trong bộ máy tỉnh nhà đâm đơn kiện với lý do: "Bổ nhiệm thần tốc, con cha cháu ông".

Ông Nghĩa cho rằng nếu bổ nhiệm Bạt nắm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chắc chắc sẽ có người gửi đơn kiện.

Chẳng biết Bạt không hiểu hay cố tình không muốn hiểu nên dù đã được ông Nghĩa giải thích rất rõ cậu vẫn cãi nhau xơi xởi với bố. Bạt cho rằng ông Nghĩa làm như thế sẽ khiến anh bị mất mặt với mọi người xung quanh vì đã lỡ khoe sắp được ngồi "ghế mới".

Chẳng bận tâm với những lý do mà cậu con trai của mình đưa ra, ông Nghĩa chốt lại: "Đừng có sĩ diện hão". Quả đúng là "ngựa non háu đá", khi nghe bố mắng Bạt liền thách thức trả lại chiếc Phó giám đốc và sẽ mở công ty riêng mà không cần ông can thiệp.

Bạt cãi nhau với bố vì sợ mất mặt.

Cậu ấm chẳng thèm quan tâm lời giải thích, vùng vằng bỏ đi.

Trong một diễn biến khác, ông Nhân - Bí thư tỉnh đã phê duyệt cho ông Nghĩa thực hiện mở rộng dự án Nam Sông Giang của tỉnh, rút ngắn giai đoạn hội họp tốn công, tốn của nhà nước, tuy nhiên điều này lại vấp phải sự phản đối của cô Hiền - Phó Bí thư tỉnh vì cho rằng bị qua mặt.

Từng nhiều lần phản đối ý kiến của ông Nghĩa trong các cuộc họp, cô Hiền thẳng thừng cho biết việc Bí thư tỉnh quá dễ dãi với ông Chủ tịch tỉnh làm lộ dần hình hài của các nhóm lợi ích.

Cô Hiền tức giận với ông Nhân khi cho rằng mình bị qua mặt, không được thông báo việc thực hiện dự án mới trong tỉnh.

Cũng trong tập này, sau khi cho người đưa Hoàng (Trọng Hùng) trốn truy nã để vụ án sập mỏ đá lắng xuống, Vũ (Việt Anh) vẫn giữ lời hứa chu cấp cho vợ con Hoàng sống thoải mái. "Tay chân" của Vũ đến nhà gặp vợ Hoàng để chuyển tiền và thông báo tình hình chồng cô. Tuy nhiên, vợ của Hoàng lại là một người phụ nữ khá "cứng" khi vừa nhận tiền nhưng vẫn không quên cảnh cáo với đám đàn em của Vũ rằng: "Không đối xử tốt với chồng tôi thì đừng có trách".

Vợ Hoàng cảnh cáo đám đàn em của Vũ phải đối xử tốt với chồng mình.

Ngoài ra, trong tập này, Hoàng mỏ tiếp tục cuộc vượt biên sang quốc gia thứ 3, tuy nhiên khi đến sân bay anh lại cho rằng linh tính có chuyện chẳng lành ở quầy thủ tục. Mặc dù được đám đàn em của Hoàng khẳng định hộ chiếu của Hoàng không có một sơ sểnh nào, nhưng vẫn sẽ tìm cách khác nếu như Hoàng không yên tâm.

Liệu rằng, hành trình vượt biên lẫn trốn sang quốc gia thứ 3 của Hoàng sẽ diễn ra trót lọt? Cô Hiền sau khi biết được ông Nghĩa đang là người nắm quyền hành thực hiện dự án mở rộng Nam Sông Giang sẽ để yên mọi chuyện hay tìm cách phá hỏng? Đón xem Sinh tử phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV1.