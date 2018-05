Sinh ra trong "Hoàng gia nước Mỹ", các bé nhà Kardashian từ nhỏ phải tuân theo loạt quy định nghiêm ngặt

Kể từ sau cuốn băng sex của Kim Kardashian và sự thành công của show truyền hình thực tế "Keeping Up With The Kardashians", các thành viên trong gia đình này đã trở thành những tên tuổi hot nhất nước Mỹ. Vừa nổi tiếng lại vừa xây được những đế chế kinh doanh giàu có, gia đình Kardashian thậm chí được ví như "Hoàng gia của nước Mỹ". Nhà văn Ian Halperin còn phát hành một cuốn sách với tựa đề "Triều đại Kardashian: Sự trỗi dậy gây tranh cãi của Hoàng gia nước Mỹ".



Gia đình Kardashian được so sánh như "Hoàng gia của nước Mỹ".

Và như một "gia đình hoàng tộc" thật sự, các em bé của nhà Kardashian cũng phải tuân theo những quy định khác với các cô cậu bé bình thường.

Làm người mẫu

Các thành viên gia đình Kardashian đã quá quen với việc làm đại diện cho những thương hiệu, từ thương hiệu của riêng họ cho đến thương hiệu của doanh nghiệp khác. Do đó, cho dù thích hay không, các em bé nhà Kardashian phải mặc những bộ đồ được yêu cầu và tạo dáng chụp ảnh.

North West - con gái của Kim Kardashian diện đồ chất từ bé.

North chỉ mới là một cô bé, nhưng cũng không được "miễn" trong việc giúp gia đình kinh doanh. Vì bố mẹ của North - Kim Kardashian và Kanye West - muốn bán dòng sản phẩm thời trang trẻ em, nên North cũng phải làm mẫu cho các thiết kế của họ. Cô bé phải cười trước ống kính để mẹ quay phim, ghi hình lại rồi đăng lên mạng.

North mặc thiết kế giá 8.200 USD của bố Kanye West.

Và cũng như các thành viên trưởng thành nhà Kardashian, North không chỉ ngồi đợi người ta chụp ảnh. Cô bé giờ đã tự tay chọn trang phục cho mình. Có lẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi North có cả dòng sản phẩm thời trang do cô bé tự kinh doanh.

North có nụ cười rất xinh xắn.

Thời gian sử dụng các thiết bị điện tử

Giống như nhiều ông bố bà mẹ khác, nhà Kardashian cũng lo lắng về việc các con mải "dán mắt vào màn hình". Chị cả Kourtney Kardashian chờ cho các con ít nhất 2 tuổi mới được dùng thiết bị điện tử. Hiện giờ, cô cho phép các con chơi video games và xem tivi, nhưng với thời gian hạn chế - nửa tiếng mỗi ngày đối với ngày thường trong tuần, và 1 tiếng mỗi ngày đối với 2 ngày cuối tuần.

Các con của chị cả Kourtney.

Tất nhiên, tivi và các thiết bị điện tử bị cấm khi gia đình dùng bữa cùng nhau hoặc khi các thành viên cần giao tiếp với nhau.

Mạng xã hội

Tương tác trên mạng xã hội là một phần cuộc sống của gia đình Kardashian. Do đó, các thành viên đã để cho con em của mình tập làm quen với mạng xã hội từ nhỏ. Chị cả Kourtney đã cho cô con gái Penelope quay video hướng dẫn cách làm ra slime (chất nhờn ma quái được giới trẻ yêu thích) và rồi tải lên YouTube cho các follower theo dõi.

Penelope quay video hướng dẫn cách làm ra slime.

Kim Kardashian cũng tương tự. Cô còn để cho cô con gái North chụp lại một bức ảnh sexy của mẹ và đăng lên mạng. Kim cho biết cô rất hiểu về tầm quan trọng của mạng xã hội và cho rằng các con mình cần học về cách xây dựng thương hiệu.

Mặc lại đồ cũ của anh chị

Tiền thì nhà Kardashian không thiếu, nhưng con em của họ vẫn mặc đồ cũ do anh chị để lại như những gia đình khác. Cả Kim và Kourtney đều đồng ý về chuyện để con mình mặc lại đồ cũ của anh chị. Điều này giúp tủ quần áo của các bé càng đa dạng hơn, việc mix đồ trở nên dễ dàng.

Họ cũng không ngại cho các con mặc trang phục trái giới tính. Kourtney nói cô sẽ cho con gái Penelope diện cả áo blazer và giày loafer của cậu anh Mason để tạo sự đổi mới. Hơn nữa, những bộ đồ này đều rất đắt tiền, nên không lạ lắm khi họ muốn 1 bộ đồ không chỉ dành cho 1 người con.

Quy định đối với khách đến thăm em bé

Lần đầu tiên làm mẹ, Kylie Jenner đã cảm thấy bị ám ảnh về sự sạch sẽ, đặc biệt là vì muốn tốt cho con gái mình. Ai muốn gặp cô bé Stormi thì phải đến nhà Kylie, vì cô không muốn đưa con đến những môi trường dơ bẩn không thể kiểm soát được. Kylie rất nghiêm túc về việc giữ gìn sức khỏe cho con, nên luôn muốn giữ cô bé Stormi ở nhà.

Khi khách đến thăm con gái Kylie, họ cũng phải đeo khẩu trang y tế để ngăn ngừa vi khuẩn từ hơi thở ảnh hưởng đến cô bé Stormi.

Giờ đi ngủ

Các bậc cha mẹ luôn muốn bảo đảm con mình được ngủ đủ và nhà Kardashian không phải ngoại lệ. Kourtney thường bắt các con bỏ iPhone, iPad xuống, cầm những quyển sách lên và cả gia đình cùng đọc sách với nhau trước giờ ngủ. Thậm chí có một chiếc máy chiếu giúp các bé nhìn lên những vì sao trên trần nhà để thư giãn rồi rơi vào giấc ngủ.

Trong khi đó ở nhà Kim, các con cô phải tuân theo một giờ đi ngủ nhất định. Các bé được tự chọn một bộ pyjama yêu thích, nghe mẹ đọc một câu chuyện ngắn và rồi thiếp đi. Kim tin rằng bắt các con đi ngủ vào một giờ nhất định sẽ giúp các bé thích nghi với cuộc sống thay đổi không ngừng của người nổi tiếng.

Lò vi sóng

Trong nhà có đủ thiết bị hiện đại, nhưng Kourtney lại cấm các con dùng một thứ: lò vi sóng. Lý do là khi còn mang thai, chị cả nhà Kardashian đã đọc thông tin về chuyện chất độc từ nhựa có thể bám vào thức ăn khi chế biến bằng lò vi sóng. Thay vì chỉ dùng vật chứa bằng thủy tinh, thì Kourtney đã cấm luôn sự hiện diện của lò vi sóng. Do đó, nếu muốn hâm nóng thứ gì, thì các con cô phải dùng bếp hoặc lò nướng.

Chế độ ăn nghiêm ngặt

Chế độ ăn của các con Kourtney có thể khiến cả người lớn cũng nhăn mặt. Các bé không được dùng thức ăn có chứa sữa hay gluten, cho dù không bị dị ứng. Kourtney cho rằng điều này giúp con trẻ có hành vi ứng xử tốt hơn. Cô thậm chí chuẩn bị sẵn bánh ngọt, kẹo không chứa sữa hay gluten cho con khi các bé đi dự tiệc sinh nhật.

Trong khi đó, thức ăn cho các con của Kim thì chỉ toàn đồ hữu cơ và không đường. Nhà cô không hề có sự hiện diện của thức ăn được chế biến sẵn.

Chị em Kourtney và Kim đều phủ nhận chuyện họ bắt con ăn theo chế độ nghiêm ngặt để "giữ eo", mục đích của họ chỉ là vì sức khỏe của con. Ngay cả thức ăn cho em bé cũng được làm tại nhà để bảo đảm an toàn nhất có thể.

Những chất liệu bị cấm

Ngoài việc cấm uống soda, Kourtney còn không cho phép sử dụng áo gối bằng cotton. Cô cho rằng chỉ có áo gối bằng lụa mới có thể ngăn ngừa nếp nhăn nên bắt cả gia đình phải sử dụng.

Còn trong nhà bếp của Kourtney, tuyệt đối không được có đồ nhựa. Cô chỉ sử dụng thủy tinh hoặc thép không gỉ, vì Kourtney lo sợ chất hóa học Bisphenol A được tìm thấy trong đồ nhựa có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, như tiểu đường, ung thư.

Nghiêm túc trong cách nuôi con

Kourtney từng thừa nhận các thành viên khác trong gia đình bảo cô là "điên" vì cách cô quá gắn bó với con. Đi ngược với cách nuôi con ở phương Tây, Kourtney khuyến khích các con ngủ chung giường với mình. Cô nói rằng mình làm như thế chỉ vì cảm thấy "đó là điều đúng".

Ngược lại, Kim thì rất nghiêm khắc. Cô có thể chơi đùa rất vui vẻ với con, nhưng Kim lại nghiêm túc về giờ giấc đi ngủ và bắt các con ngủ giường riêng.

Phải uống smoothie

Như các bà mẹ khác, Kourtney muốn con mình có đầy đủ vitamin và dưỡng chất, nhưng cô không tin vào công dụng của các loại thuốc bổ sung vitamin. Thay vào đó, cô tự pha chế ra nước uống cho các con để bảo đảm sức khỏe.

Không được xem "Keeping Up With The Kardashians"

Từ khi mang bầu, Khloe Kardashian đã tự đặt ra quy định tương lai đối với con cô: Phải đủ 13 tuổi mới được xem show truyền hình thực tế "Keeping Up With The Kardashians", vì Khloe cho rằng show này không phù hợp với trẻ nhỏ. Kể cũng lạ, vì đây vốn dĩ là show xoay quanh cuộc sống của gia đình họ.

Không có sự riêng tư

Kim Kardashian nói khi các con của cô đủ tuổi mở tài khoản mạng xã hội, Kim sẽ cần biết mật khẩu của con để kiểm soát. Trước đây khi Kendall và Kylie còn thơ bé, Kim, Kourtney và Khloe thường truy cập tài khoản của 2 cô em nhỏ để theo dõi và báo cáo lại cho mẹ - Kris Jenner. Thật lạ khi Kim cho rằng điều này giúp quan hệ chị em giữa họ gắn kết hơn. Và trong tương lai, Kim cũng sẽ theo dõi hoạt động của các con cô giống vậy.

Quy định đối với bảo mẫu

Vì quá bận rộn với việc điều hành một đế chế trên mạng xã hội, lại còn phải luôn tìm những ý tưởng kinh doanh mới, nên các bậc cha mẹ trong nhà Kardashian luôn cần nhờ người giúp đỡ. Song, các bảo mẫu nhà Kardashian cũng phải tuân theo một số quy định.

Khi một thành viên nổi tiếng của nhà Kardashian, đặc biệt là Kim, bước ra phố, các bảo mẫu phải đi theo sau theo đội hình chữ V để không "cướp sự chú ý" khỏi nhân vật chính.

Các bảo mẫu cũng phải luôn có mặt bên cạnh mỗi khi các con em nhà Kardashian cần được chăm sóc. Đó là chưa kể bảo mẫu nhà Kardashian cũng phải chăm sóc các "bé 4 chân" - tức những con thú cưng của họ.

Bên cạnh đó, sau vụ cướp kinh hoàng ở Paris, Kim Kardashian đã sợ trang sức, nên yêu cầu bảo mẫu không được đeo nữ trang để tránh trở thành mục tiêu của bọn cướp.