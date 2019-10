Sinh nhật nhân tình, chồng "chơi lớn" bao cả nhà hàng, nhưng vừa nhìn thấy phục vụ bàn anh ta hoảng hồn run sợ

Đàn ông ngoại tình thường sẽ rất khôn khéo bưng bít mối quan hệ mờ ám của mình. Tuy nhiên, dù có tinh vi tới đâu đi nữa cũng có lúc bị bại lộ. Nhất là gặp phải cô vợ cao tay thì chồng có tài mấy cũng khó hòng chối tội. Giống anh chồng của Hà My kể trong câu chuyện dưới đây là 1 ví dụ.

My kể, tính tới nay cô đã kết hôn được gần 5 năm. Cuộc sống hôn nhân những ngày đầu của vợ chồng cô diễn ra suôn sẻ, đầm ấm lắm. Nhưng từ khi Tuấn – chồng cô lên chức trưởng phòng kinh doanh của công ty thì sóng gió bắt đầu ập tới.

Nếu lúc trước Tuấn luôn dành thời gian quan tâm săn sóc vợ con thì từ ngày lên chức anh bắt đầu chểnh mảng bỏ bê gia đình. Vin vào lý do bận việc, anh thường xuyên đi sớm về khuya, có khi cả tháng không ngồi ăn cùng vợ con được một bữa cơm. My nói, anh lại trợn mắt bảo: "Em buồn cười, công việc của anh bận ngập đầu, cứ quẩn quanh bên vợ con rồi lấy gì mà sống".

Lần nào nói chuyện, vợ chồng cũng cãi vã căng thẳng như thế nên dần dần My không càu nhàu với Tuấn nữa. Cô tự động viên mình, thôi thì đàn ông có chí tiến thủ là tốt. Vô tâm chút không sao, miễn không bồ bịch trai gái là được.

Ảnh minh họa

Ấy vậy mà đùng một cái My nhận được tin Tuấn có nhân tình bên ngoài. Ghen tuông uất hận tới cổ, My muốn lao vào cắn xé chồng ngay lập tức. Cô cũng từng nghĩ tới chuyện ly dị nhưng nghĩ lại My thấy không việc gì phải dễ dàng dâng không công sức của mình cho người khác hưởng như thế. Thành quả ngày hôm nay Tuấn có được bao gồm không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của cô. Thế nên dù đau, dù hận cô cũng sẽ quyết giữ lấy mái ấm cho các con của mình.

Nghĩ thế nên bên ngoài My vẫn vui vẻ chăm lo cho chồng để tránh "rút dây động rừng". Còn sau lưng, My cô luôn dõi theo từng đường đi nước bước của Tuấn. Qua tìm hiểu, My biết được nhân tình của Tuấn chính là cô ả đối tác. Hai người bọn họ vẫn thường lén lút gặp nhau trong giờ nghỉ trưa. Cũng thi thoảng Tuấn viện lý do đi tiếp đối tác về muộn nhưng thực chất là đưa cô ả đi "đổi gió".

My kể, thời gian ấy tinh thần cô căng thẳng mệt mỏi vô độ. Sống bên chồng mà cô cảm giác như sống với một người xa lạ. Đó thật sự là một cuộc đấu trí ngầm. Bên ngoài My phải cười nói với chồng nhưng bên trong nỗi đau âm ỉ vẫn như muốn nhấn chìm cô xuống.

Cho đến đêm ấy, trước khi đi làm, Tuấn dặn vợ tối anh đi gặp khách hàng về muộn, mẹ con cô cứ chủ động ăn cơm đi ngủ trước. My nhẹ nhàng dạ vâng rồi vui vẻ tiễn chồng đi làm. Song cô bảo trong đầu cô khi ấy đã lên cả một kế hoạch lớn.

Chẳng là hôm ấy là sinh nhật cô bồ Tuấn. Để chiều lòng ả, anh bao luôn cả nhà hàng bên hồ để tổ chức sinh nhật cô nàng cho hoàng tráng. Khỏi phải nói được người tình đầu tư không tiếc tiền như thế nàng ta hạnh phúc tới cỡ nào.

Đúng lịch trình, hết giờ làm Tuấn tới nhà hàng trước cùng nhân viên trong quán trang trí bàn tiệc với đủ hoa đủ nến lung linh. 7h tối cô bồ xuất hiện, ả ta diện chiếc váy xẻ ngực sexy hết cỡ, bẽn lẽn đến bên ôm hôn Tuấn thể hiện sự cảm kích đối với anh.

Sau màn chào hỏi đầy mùi mẫn, Tuấn dắt ả vào bàn gọi món. Tuấn nghĩ đã lừa được vợ nên đêm nay thả sức chiều người tình. Vậy nhưng khi phục vụ bàn đến bên cất tiếng giục anh gọi món thì lập tức Tuấn điếng người nhận ra giọng nói quen thuộc nên vội vàng ngẩng lên.

Quả không phải ai khác chính là My đang đứng trước mặt anh. Cô mặc bộ đồ của nhân viên nhà hàng, cười tươi đưa menu thực đơn cho Tuấn: "Xin hỏi anh chị muốn dùng món gì trước ạ?".

Tuấn rụng rời chân tay bỏ vội bồ ra, lắp bắp mãi mới cất thành tiếng: "Sao em lại ở đây…?".

Ảnh minh họa

My cười tươi bảo chồng: "Em quên chưa kể với anh đây là nhà hàng của bạn thân em nhỉ. Tình cờ ghê, thấy bạn em bảo anh đặt tiệc lớn bao cả nhà hàng đãi vợ nên em tới.

Ai dè người được đãi lại không phải là em… Thôi thì em không được làm nhân vật chính đành nhận vai bồi bàn để góp mặt vào cuộc vui của chồng chứ. Nào anh gọi món đi".

My kể, lúc ấy mặt Tuấn tái xanh, cô bồ cũng cũng run không kém. Tuấn không thể ngờ, cậu trợ lý của anh đã bị My mua chuộc từ lâu. Khi Tuấn sai cậu ta chọn nhà hàng, My đã lập tức đưa địa chỉ để cậu đến đặt. Cuối cùng, Tuấn đã sập bẫy của vợ.

Biết không chối được tội, Tuấn cuống cuồng van xin My tha thứ. My tâm sự rằng đúng là trong lòng cô vẫn ngổn ngang những tổn thương đau đớn. Nhưng vì ngay từ đầu đã xác định không ly hôn nên cô nhắm mắt bỏ qua cho Tuấn. Có điều cô sẽ để thời gian thử thách anh, nếu thật sự Tuấn thay đổi cô sẽ mở lòng đón nhận lại anh thêm lần nữa. Bằng không, cô nhất định buông tay không nuối tiếc.