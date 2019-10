SBS công khai nhân dạng hiện tại của kẻ ấu dâm vụ “bé Na Young” sẽ mãn hạn tù vào năm sau, nhiều khả năng lại sống gần nhà nạn nhân

Cách đây 11 năm, vụ án bé Na Young (tên đã được thay thế) 8 tuổi bị 1 gã đàn ông Jo Doo Soon bắt cóc và xâm hại dã man tại nhà vệ sinh thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Tên này sau đó lãnh mức án 12 năm tù giam và dự kiến sẽ mãn hạn tù vào ngày 13/12/2020, tức chỉ còn hơn 1 năm nữa, hắn sẽ được tự do. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi bất an. Mới đây, chương trình I want to know it của đài SBS đã công khai nhân dạng hiện tại của Jo Doo Soon và thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.



Trong tập phát sóng ngày 26/10 vừa qua, I want to know it đã tiết lộ nhân dạng của những tên tội phạm giết người hàng loạt khét tiếng và cả kẻ ấu dâm biến thái Jo Doo Soon. Trước đây, chương trình True story của MBC đã công khai gương mặt của hắn thời điểm gây nên tội ác khó dung thứ đối với bé Na Young.

Chân dung những kẻ giết người hàng loạt ở Hàn Quốc...

và Jo Doo Soon được đài SBS công khai.

Theo nhận định của các chuyên gia, đường nét trên gương mặt Jo Doo Soon đã thay đổi rất nhiều so với lúc bị bắt, hắn trông có vẻ tăng cân còn thái độ thì vô cùng điềm tĩnh. Chi tiết này khiến MC chương trình Kim Sang Joong không khỏi phẫn nộ. Không chỉ vậy, ông còn cảm thấy lo sợ và bất an bởi không chỉ Jo Doo Soon mà những kẻ giết người khác đều có vẻ ngoài bình thường như các chú hàng xóm.



Sau vụ tấn công, bé Na Young chịu ảnh hưởng nặng nề về mặt tâm lý lẫn thể chất. Em phải sử dụng hậu môn giả suốt đời, vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ và phải tiếp nhận điều trị tâm lý trong 1 thời gian dài.

Một cảnh trong phim Hope - tác phẩm được làm dựa trên vụ án bé Nayoung.

Cách đây không lâu, chương trình Channel A đã tiến hành cập nhật tình hình thụ án trong tù của Jo Doo Soon. Theo đó, trong quá trình thi hành án, Jo Doo Soon liên tục phải tiếp nhận điều trị tâm lý. Dựa trên kết quả gần nhất, các chuyên gia khẳng định khả năng Jo Doo Soon tái phạm tội là rất cao do tên này vẫn còn tồn đọng nhiều suy nghĩ lệch lạc về tình dục, nhất là đối với trẻ dưới tuổi vị thành niên. Nhận định này khiến người dân Hàn Quốc không khỏi lo sợ.

Tháng 5 vừa qua chương trình True story của đài MBC đã tiết lộ nhà của Jo Doo Soon hiện tại chỉ cách nhà bé Na Young khoảng 1km và nhiều khả năng hắn sẽ đến đây sống một khi mãn hạn tù vào tháng 12 năm sau. Về phía vợ Jo Doo Soon, bà hết mực bênh vực chồng, cho rằng vì say rượu nên mới thực hiện hành vi xâm hại đứa trẻ 8 tuổi. Vợ Jo Doo Soon khẳng định bà không có ý định ly hôn và không bận tâm việc mình đang sống rất gần nhà của bé Nayoung.

