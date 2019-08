Sau vụ bé trai 6 tuổi tử vong ở trường Gateway: Ủy ban ATGTQG yêu cầu rà soát lại việc đưa đón học sinh

Theo đó, để ngăn ngừa những vụ việc tương tự có thể xảy ra, đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học bằng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô do nhà trường tổ chức, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị:

1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục (từ bậc mầm non đến trung học phổ thông) các tỉnh, thành phố trong cả nước có tổ chức đưa đón học sinh đến trường bằng xe ô tô phải lựa chọn các đơn vị kinh doanh vận tải có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định pháp luật.

Trong hợp đồng phải ghi rõ hợp đồng vận chuyển giữa cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải những yêu cầu, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan về an toàn giao thông, bảo vệ sức khỏe cho học sinh khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe tô tô.

Trên xe phải có người chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh, duy trì trật tự, vệ sinh và hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định và kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe ô tô.



- Chỉ đạo lực lượng chức năng ngành giáo dục phối hợp với lực lượng chức năng ngành giao thông vận tải và cơ quan chức năng địa phương thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật và hợp đồng vận chuyển đối với các cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô.

-2. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI



- Rà soát, bổ sung các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông và sức khỏe cho hành khách là trẻ em trên các phương tiện vân tải; nghiên cứu, bổ sung các quy định pháp luật và hướng dẫn cụ thể đối với loại hình vận tải hành khách theo hợp đồng để đưa đón học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở.

3. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, rà soát các trường học sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa đón học sinh.

- Yêu cầu các cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện đầy đủ quy định về an toàn giao thông đối với phương tiện, người lái.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn giao thông đối với các đơn vị vận tải có hợp đồng đưa đón học sinh; chấm dứt hợp đồng và xử lý nghiêm các lái xe, chủ xe không tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông và trách nhiệm đã được xác định trong hợp đồng đưa đón học sinh bằng xe ô tô.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt quan tâm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô.

Như đã đưa tin, khoảng 16h ngày 6/8, cháu L. (6 tuổi) học sinh lớp 1, Trường Gateway, (Cầu Giấy, Hà Nội) đã tử vong do bị bỏ quên nhiều giờ trên xe ô tô đưa đón từ nhà đến trường. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội đặc biệt trong thời gian chuẩn bị bước vào năm học mới 2019.



Hiện tại các cơ quan chức năng của Quận Cầu Giấy đang thực hiện việc kiểm tra, xác minh nguyên nhân và xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.