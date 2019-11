Sau sự cố bị giật micro trên sân khấu, Bích Phương lại gây tranh cãi chuyện hát nhép hay hát đè

Vụ ồn ào Bích Phương bị giật micro khi đang biểu diễn trên sân khấu tiếp tục làm cộng đồng mạng xôn xao khi ngày càng xuất hiện những diễn biến khó kiểm soát.

Cụ thể, sau thông tin Bích Phương bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh mời lên làm rõ vấn đề biểu diễn không được cấp phép, đồng thời còn bị nghi vấn hát nhép khi biểu diễn, dân mạng đã chia làm 2 phe ủng hộ hoặc chỉ trích nữ ca sĩ.

Tiếp đến, Bích Phương dùng Facebook cá nhân để lên tiếng rằng cô hoàn toàn không hát nhép. Vậy rồi một số giảng viên thanh nhạc đã phân tích rằng trường hợp của Bích Phương là hát nhép, còn khái niệm hát đè để làm tiết mục thêm phần trơn tru chỉ là do một số ca sĩ sáng tạo, biến tấu thêm.

Trước diễn biến này, dân mạng tiếp tục chỉ trích Bích Phương nặng nề hơn. Nhiều bài đăng bày tỏ sự thất vọng với nữ ca sĩ và cho rằng việc cô khẳng định không hát nhép chỉ là hành động lấp liếm cho qua chuyện.

Khán giả bình luận rằng: "Vấn đề Bích Phương hát nhép, đè hay gì đó không đáng nói hay bị chỉ trích nhiều bằng việc cô ấy tự khẳng định là tôi không hát nhép. Trừ khi chính Bích Phương cũng không phân biệt được đâu là hát nhép, đâu là hát đè".

"Hình như nhiều người cố tình không hiểu ấy, vấn đề không phải là nhép hay không nhép, mà vấn đề là do Bích Phương khẳng định mình không hát nhép nên tới khi những người có chuyên môn khẳng định thì cô ấy mới bị chỉ trích nhiều như vậy, do không có khái niệm nào là hát đè như fan cô khẳng định. Chả hiểu sao cứ đi so sánh với những người không liên quan ở đây làm gì".

Khán giả chỉ trích Bích Phương sau phát ngôn không hát nhép.

Dẫu vậy, vẫn có nhiều khán giả cho rằng Bích Phương không sai và bảo vệ nữ ca sĩ. Trước đó, khi bị chỉ trích hát nhép, Bích Phương bộc bạch: "Tôi là ca sĩ, tôi luôn cố gắng hoàn thành phần trình diễn của mình tốt nhất. Sau một sự việc làm mình sốc đến nỗi không ngậm nổi miệng lại, tôi vẫn cố gắng đứng tiếp trên sân khấu đó và hoàn thành trọn vẹn phần biểu diễn của mình".

"Và cho những người vẫn muốn hỏi tôi có hát nhép hay không: Tôi KHÔNG hát nhép. Tôi nghĩ với những ai hiểu tôi, họ đã hiểu rồi còn với những người không hiểu, tôi có nói gì cũng không làm hài lòng họ được".

"Nhưng ngày hôm nay, sau quá nhiều cuộc điện thoại, tôi ngồi tự hỏi mình đã làm gì sai? Em bé đi lạc không phải lỗi của tôi. An ninh lỏng lẻo không phải lỗi của tôi. Việc tôi bị một người đàn ông lạ mặt xông thẳng lên sân khấu giành lấy chiếc micro khi tôi đang hát không phải lỗi của tôi. Tôi không hát nhép".

"Tôi thật sự phát hoảng. Tất cả những điều này là gì? Tôi biết tôi không hoàn hảo. Tôi chưa đạt được kì vọng của nhiều người nhưng tôi vẫn lắng nghe cả khen và chê. Tôi đã và sẽ cố gắng hơn để hát tốt hơn, nhảy đẹp hơn, tôi hứa như thế. Nhưng trong sự việc lần này, tôi chỉ có thể xin lỗi vì đã không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Còn chuyện tôi có làm gì sai hay không, tôi tin tôi không làm gì sai trên sân khấu đó, trong tình huống đó. Và tôi không hát nhép".