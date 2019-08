Sầu riêng "năm ngón" mới được lai giống tại Malaysia bỗng "gây sốt" vì lý do này

Giống sầu riêng Malaysia mới được gieo trồng tại Melaka được cho rằng có múi chắc hơn những giống sầu riêng khác đến từ Pahang, Penang, Perak và Johor, tuy nhiên điều thú vị của nó không nằm trong hương vị độc đáo mà lại là trong tên gọi hàng ngày.

Giống sầu riêng mới này được đặt tên là Lima Jari (5 ngón tay), và đã dần trở thành đặc sản của bang Melaka tại Malaysia. Dù trông như loại sầu riêng được nhập khẩu từ Thái Lan, nhưng Lima Jari lại là "công dân gốc" tại Malaysia với hương vị ngọt bùi, múi chắc nịch cùng hương thơm ngào ngạt. "Anh chàng đô con" này là một trong những giống sầu riêng nặng kí nhất hội với cân nặng "khổng lồ" từ 3kg đến 4kg, sẵn sàng đè bẹp những giống sầu riêng khác. Tuy "bự con" là vậy, nhưng giống sầu riêng này lại được bán với cái giá phải chăng chỉ hơn 3 đô la cho 1kg, hứa hẹn một tương lai sáng lạn cho "cậu chàng" trong việc xuất khẩu. Hiện tại, sầu riêng năm ngón đang rất được người dân Malaysia yêu quý.

Bên cạnh đó, một điều lạ lùng là loại sầu riêng này còn được biết đến với cái tên "The Rock" trong mua bán hàng ngày. Được biết, The Rock là tên diễn viên có gốc gác đô vật WWE Dwayne Johnson cực kì nổi tiếng. Bây giờ mà ra chợ Malay hỏi sầu riêng "The Rock" thì chắc chắn ai cũng biết.

Về lý do vì sao lại gọi như thế, các nhà "suy đoán học" của World of Buzz nghĩ rằng cái tên này có mối liên hệ xa xôi nào đó với động tác giơ bàn tay năm ngón mang đầy tính biểu trưng của The Rock mỗi khi được chụp hình, cho nên "cậu chàng" sầu riêng năm ngón mới được cải biên tên họ một cách không chính thức như vậy. Mặt khác, cũng có thể là vì giống sầu riêng này cũng "to con vạm vỡ" hệt như diễn viên bom tấn Dwayne Johnson nên mới được gọi theo nickname của anh là "The Rock".

Một lý do khiến món sầu riêng năm ngón này trở nên nổi tiếng như vậy là vì nó được gọi theo nickname của diễn viên đô vật nổi tiếng người Mỹ: The Rock Dwayne Johnson.

Cho dù cái tên này có xuất phát điểm rất kì lạ, nhưng cũng thật thú vị vì sự tương đồng giữa "cậu chàng" Lima Jari và anh chàng The Rock lại không hề nhỏ. Không ai có thể phủ nhận rằng, mặc cho bề ngoài vô cùng gai góc của The Rock, anh chàng lại vô cùng được lòng người hâm mộ bởi những cử chỉ lịch thiệp và trái tim ngọt ngào của mình cũng như trái sầu riêng "năm ngón" gai nhọn đầy mình nhưng múi lại ngọt bùi chắc nịch.

Vì có nhiều điểm tương đồng thú vị như vậy, có lẽ người dân Malaysia cũng mong rằng trong tương lai nếu có dịp đến đây, The Rock sẽ "chạm mặt" sầu riêng "The Rock" và nếm thử mùi vị của nó để rồi có một trải nghiệm có một không hai tại đất nước thiên đường "trái cây vua" này.

