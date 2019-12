Sau bao ngày chờ đợi, Shark Linh đã hạ sinh em bé, giới tính của đứa trẻ khiến ai cũng bất ngờ

Shark Linh là một trong những "cá mập" nổi tiếng nhất chương trình Thương vụ bạc tỷ. Chị gây ấn tượng với tính cách nhiệt huyết, hòa đồng và nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Ngoài ra, gia đình nhỏ với chồng là giám đốc tiếp thị cùng cô con gái cưng cũng là điểm mà nhiều người yêu mến ở Shark Linh.

Shark Tank mùa 3, Shark Linh không tham gia được nhiều tập vì lý do mang bầu lần 2. Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, chị đã vui mừng thông báo vượt cạn thành công trong sự chúc mừng của tất cả những người yêu mến chị.

Shark Linh đã sinh em bé trong những ngày vừa qua.

Đi kèm bức ảnh này, Shark Linh viết: "Family is where life begins and love never ends. I've heard other moms say that having children has made their hearts fuller, giving them the ability to love more than they ever imagined possible. Now I get it. Celina Yee joined the clan a few days ago and she's a feisty one".

Tạm dịch: Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu thì không bao giờ kết thúc. Những bà mẹ khác thường nói việc có con khiến họ hạnh phúc hơn, cho họ khả năng yêu thương nhiều hơn những gì có thể tưởng tượng được. Bây giờ thì tôi cũng như vậy rồi. Celina Yee đã đến với gia đình mấy ngày trước và con bé thực sự rất nóng nảy.

Phía dưới phần bình luận, rất nhiều comment đã để lại lời chúc mừng vợ chồng Shark Linh đã có thêm cô công chúa xinh đẹp. Tuy nhiên hiện tại có lẽ vì đang bận chăm con nên nữ "cá mập" không thể trả lời hết tất cả mọi người được. Cuộc vượt cạn thành công của bà bầu 42 tuổi Thái Vân Linh quả thật rất đáng ngưỡng mộ.