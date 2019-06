Sau 12 năm làm trưởng thôn, U70 mở quán karaoke trở thành "tú ông" nuôi gái bán dâm

Thông tin trên Dân Việt, chiều 28/6, Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra và bắt quả tang tại quán Karaoke Bin Bin, ở thôn Hòa Nam 2, xã Ea Nuôl do Lê Đình Hán (65 tuổi trú xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) làm chủ có 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.



Ngày 30/6, Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Lê Đình Hán (65 tuổi trú xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) để làm rõ hành vi chứa mại dâm.

Lê Đình Hán tại cơ quan công an.

Người Lao Động đưa tin, ông Hán khai nhận là chủ quán karaoke Bin Bin. Sau khi khách nam đến đây hát karaoke và có nhu cầu mua dâm, ông Hán sẽ điều chính các nữ nhân viên này phục vụ khách ngay tại phòng hát.

Mỗi lượt mua dâm, khách phải trả cho ông Hán 200.000 đồng. Ông Hán giữ 50 nghìn đồng, số tiền còn lại ông đưa cho gái bán dâm.

Được biết, các cô gái này đến quán ông Hán làm việc không được trả lương mà chỉ được ông nuôi ăn ở hàng ngày. Mọi thu nhập chỉ dựa vào việc bán dâm cho khách.

Cơ quan điều tra cho biết, ông Hán từng được bầu giữ chức trưởng thôn 12 năm, từ năm 2002 đến năm 2014.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.