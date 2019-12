Sau 10 năm, Quán quân hotboy từng lập kỷ lục Olympia giờ ra sao? Ngoại hình có gì thay đổi?

Từ rất lâu, Đường lên đỉnh Olympia là một sân chơi trí tuệ đỉnh cao nhận được nhiều sự quan tâm mạnh mẽ của khán giả truyền hình. Hành trình đi tìm các nhà leo núi xuất sắc vẫn liên tục diễn ra trong 20 năm qua và mỗi khi nhắc đến những nhân vật huyền thoại nổi đình nổi đám Olympia này ai cũng nhớ vì họ đã trở thành một phần tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X.

Năm 2019 chính là cột mốc quan trọng đánh dấu sự khép lại của thập niên 2010 và kết thúc 1 thập kỷ. Chắc hẳn những ai đã đồng hành cùng Đường lên đỉnh Olympia sẽ đặc biệt ấn tượng với cái tên Hồ Ngọc Hân (THPT Quốc học Huế) - Quán quân Olympia mùa thứ 9 đồng thời trở thành thủ khoa khối B của Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) năm 2009.

Năm 2009, lần đầu tiên trong lịch sử Olympia có đến 5 thí sinh tham gia vào chung kết năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Đó là: Đào Thị Hương (trường THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa), Bùi Tứ Quý (trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TPHCM), Hồ Ngọc Hân (THPT Quốc học Huế), Bạch Đình Thắng (THPT chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Trang (THPT Bảo Lộc - Lâm Đồng).

Lý do là vào cuộc thi quý 3, thí sinh Bạch Đình Thắng đứng trước câu hỏi 30 điểm cuối cùng và đang kém thí sinh dẫn đầu (Hồ Ngọc Hân) 60 điểm và quyết định chọn ngôi sao hi vọng. Câu hỏi dành cho Thắng là nêu 6 hệ cơ quan trong cơ thể người. Thí sinh này trả lời đúng 5 hệ (là hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ thần kinh, hệ hô hấp) còn hệ thứ 6 là nội tiết không được ban cố vấn chấp nhận (thí sinh còn trả lời thiếu hệ vận động). Do đó, Thắng bị trừ 30 điểm và không được vào trận chung kết.

Sau một thời gian, Thắng đã tiếp tục gửi cho chương trình quyển sách giáo khoa sinh học lớp 8 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành có viết "Hệ nội tiết là hệ quan trọng trong cơ thể người". Cuối cùng, VTV quyết định "thí sinh học thế nào thì trả lời thế ấy", chấp nhận câu trả lời này, dẫn đến Thắng không những không bị trừ điểm mà còn được cộng thêm 60 điểm, bằng số điểm của Hồ Ngọc Hân, và cả hai đã cùng được vào trận chung kết.

Tổng kết chung cuộc, chàng trai với "Nụ cười thiên thần" Hồ Ngọc Hân trường THPT Quốc học Huế giành Vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9 với số điểm 245. Người về đích thứ 2 là Nguyễn Thị Thu Trang (THPT Bảo Lộc -Lâm Đồng) với số điểm 190. Ba thí sinh còn lại là Bùi Tứ Quý - THPT Năng Khiếu ĐHQG TP.HCM (175 điểm), Đào Thị Hương, THPT Bỉm Sơn (Thanh Hóa) 105 điểm và Bạch Đình Thắng - THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) 35 điểm.

Hồ Ngọc Hân không phải là thí sinh dẫn đầu trong các vòng thi trước và thậm chí còn mất quyền thi đấu trong vòng thi "vượt chướng ngại vật" ngay ở câu hỏi đầu tiên. Tuy nhiên, với sự bình tĩnh và thông minh, Ngọc Hân đã vượt lên ở vòng thi về đích và xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành vòng Nguyệt quế.

Hồ Ngọc Hân những năm 2009, 2010 nổi đình nổi đám như một huyền thoại trong giới học sinh, sinh viên. Bởi sau khi được xướng tên là Quán quân Đường lên đỉnh Olympia, anh một lần nữa xuất sắc trở thành thủ khoa khối B, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM với 8,75 điểm Sinh; 10 điểm Toán, 10 điểm Hóa. Nhận được suất học bổng du học, Hồ Ngọc Hân trở thành sinh viên Đại học Swinburne, Australia và học lên tiến sĩ để theo đuổi giấc mơ nghiên cứu khoa học.