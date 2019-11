Sau 1 năm im hơi lặng tiếng, ngoại truyện của "Diên Hi công lược" sẽ lên sóng

Thành công của Diên Hi công lược khiến nhà sản xuất quyết định sản xuất phiên ngoại mang tên Kim chi ngọc diệp. Sau một năm chờ đợi, cuối cùng bộ phim cũng sắp sửa lên sóng.

Theo thông tin từ các trang báo quốc tế, Kim chi ngọc diệp sẽ ra mắt chính thức vào ngày 31/12 trên hệ thống Netflix. Được biết bộ phim do hãng Netflix đầu tư và sản xuất trong suốt một năm qua. Chính vì vậy, Kim chi ngọc diệp chỉ phát sóng độc quyền trên Netflix và không được chiếu mạng trên Youku hay Iqiyi.

Nếu Diên Hi công lược dài đến 70 tập thì phiên ngoại lại được cắt ngắn thành 8 tập như thông báo trước đó. Kim chi ngọc diệp kể về Chiêu Hoa, con gái Ngụy Anh Lạc và Càn Long. Từ nhỏ, Chiêu Hoa đã bị thái giám Viên Xuân Vọng giam trong phòng tối ngược đãi nên mắc chứng tâm thần phân liệt. Sau khi lớn lên, Chiêu Hoa đem lòng yêu Phúc Khang An. Do thừa kế tính cách mạnh mẽ của mẫu thân nên nàng quyết định cắt đứt tình cảm khi biết Phúc An Khang lừa dối mình. Sau đó, Chiêu Hoa thành thân cùng thân vương Mông Cổ Đa Nhĩ Tế, chàng trai luôn yêu nàng thật lòng.

Hành động của Chiêu Hoa khiến Phúc Khang An đau lòng và hối hận cả đời. Từ nhỏ, Phúc Khang An luôn hiểu lầm Lệnh Hoàng quý phi là kẻ chủ mưu giết chết mẹ mình. Chính vì vậy, chàng quyết định lợi dụng Chiêu Hoa để trả thù. Trong thời khắc quan trọng nhất, Phúc Khang An mới nhận ra bản thân cũng yêu Chiêu Hoa. Thế nhưng mọi chuyện đều không thể cứu vãn khi Chiêu Hoa đã thành thân cùng người khác.

Vai diễn Chiêu Hoa được giao cho Vương Hạc Thuận, người từng thủ vai Phật Liên trong bộ phim Phù Dao hoàng hậu. Thông tin phiên ngoại Diên Hi công lược được chính nữ diễn viên tiết lộ tại buổi lễ Fan gia niên hoa cách đây một năm. Ngoài ra, Kim chi ngọc diệp còn quy tụ dàn diễn viên trẻ tiềm năng như Vương Nhất Triết (Phúc An Khang), Vương Vũ Uy (Đa Nhĩ Tế), Hứa Hiểu Nặc (Tư Uyển Cách Cách).

Chiêu Hoa (Vương Hạc Thuận).

Vương Vũ Uy (Đa Nhĩ Tế).

Vương Nhất Triết (Phúc An Khang).

Kim chi ngọc diệp đã đóng máy vào tháng 10/2018. Theo trang Ettoday đánh giá, quá trình quay phim khá hoàn mỹ nên phiên ngoại có thể nối tiếp thành công của Diên Hi công lược trước đó. Bộ phim sẽ được công chiếu vào ngày 31/12 độc quyền trên hệ thống Netflix.