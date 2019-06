Sara Lưu hạnh phúc viết một câu tiếng Anh ngọt ngào đánh dấu ngày cưới, dân mạng lại cười bò vì "chẳng hiểu gì"

Mới đây, Sara Lưu đã chia sẻ loạt hình cưới trên trang cá nhân với dòng caption bằng tiếng Anh "có vẻ" ngọt ngào: "Who's care babe im think im wanna marry you".



(Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ này được đăng tải trước ngày cưới của Sara Lưu và Dương Khắc Linh, rất nhiều người đã vào chúc mừng cặp đôi. Tuy nhiên, một phần không nhỏ cư dân mạng lại chú ý tới dòng chú thích lạ lùng của cô dâu xinh đẹp và lập tức nhận ra có gì sai sai:

"Who cares baby, I think I wanna marry you."

"Cứ viết tiếng Việt cho nó lành chị ạ."

"Viết sai chính tả rồi."

"Là I chứ không phải là Im chị ơi."

"Who cares – I think – I wanna…"

"Bảo sao đọc mãi chả hiểu."

Thì ra Sara Lưu trích một câu trong bài hát nổi tiếng "Marry You" của Bruno Mar nhưng cách viết khác lạ của cô chẳng ai hiểu được. Mặc dân mạng nhiệt tình chỉ ra lỗi sai nhưng có vẻ bận rộn tiếp khách khứa trong ngày trọng đại, Sara Lưu vẫn chưa có bất cứ động thái gì đáp trả hoặc chỉnh sửa.