Sapa đang có tuyết rơi, lên đó nên ở đâu để tận hưởng hết cái rét của mùa đông?

Những ngày này, cộng đồng mạng ai nấy đều vô cùng phấn khích trước những hình ảnh chụp lại đỉnh Fansipan phủ đầy tuyết trắng. Hầu hết mọi người đều đặt cho mình mục tiêu trong năm nay ít nhất phải được một lần lên tới đây để chiêm ngưỡng thứ tuyệt tác thiên nhiên đó.

Và để lên được tới Fansipan thì chắc chắn các du khách phải trú chân lại Sapa rồi. Hãy xem, khi đến Sapa năm nay, mình có thể ở đâu để vừa tiện cho việc chờ lên đỉnh núi ngắm tuyết, vừa thảnh thơi hưởng thụ chút không khí bình yên ở thị trấn mờ sương này nhé.

Sapa đang có tuyết rơi cực kỳ đẹp, còn chờ gì mà không book vé đi ngay?

Hotel de la Coupole

Hotel de la Coupole, MGallery by Sofitel nằm giữa trung tâm thị trấn và được miêu tả là lộng lẫy, quyến rũ và nguy nga như một cung điện thực sự!

Nói không ngoa, MGallery như hiện thân của cung điện Versaille nước Pháp giữa núi rừng Sa Pa. Là "con đẻ" của vị kiến trúc sư dị biệt Bill Bensley, khách sạn này sử dụng rất nhiều chất liệu, cổ vật được ông mang đến từ Pháp và nhiều nước khác sau những chuyến đi, kết hợp với màu sắc của bản làng và núi rừng Tây Bắc.

Không gian khách sạn là sự kết hợp hài hoà, nổi bật của kiến trúc Pháp cổ hơi hướng thời trang cao cấp thế kỷ 19, xen lẫn với những sắc màu và họa tiết nhấn nhá của văn hóa Tây Bắc. Từng ngóc ngách nhỏ đều được kiến trúc sư chăm chút bằng những món đồ trang trí cổ được Bill Bensley mang về sau những chuyến đi xa như rương hòm, mũ, ống chỉ, những cuốn sách cổ, các bộ váy lộng lẫy…

Đến với Sapa mùa này, nếu chưa vội đi ngắm tuyết, các bạn hãy book một phòng ơ đây để tận hưởng dịch vụ đúng nghĩa du lịch cao cấp rồi sau đó tự mình đi tìm ruộng bậc thang, thung lũng hoa hay bất cứ thứ gì khác cũng đều được.

Sapa Jade Hill Resort

Sa Pa Jade Hill Resort đã từng một thời là hiện tượng thôi thúc biết bao người đến với Sa Pa. Sapa Jade Hill Resort được xây dựng như một ngôi làng Châu Âu thu nhỏ giữa lòng thị trấn Sa Pa xinh đẹp với tông màu tường trắng tinh tươm cùng những đồ gỗ mộc mạc, nâu trầm ấm cúng.

Sapa Jade Hill Resort nằm trên một ngọn đồi cao, bao quanh khu vực này là những dãy núi xanh mướt lững lờ mờ sương phủ. Có những ngày trời lạnh, bạn cảm nhận được sương mù giăng ngập lối đi, rất đẹp và ảo diệu vô cùng.

Tuy không gian bên ngoài cùng cảnh quan khá mát mẻ nhưng bên trong các khu biệt thu trong resort lại xinh xắn và ấm cúng vô cùng. Các biệt thự ở đây có diện tích sử dụng rất lớn, đều trên 120m2 và có 4 loại biệt thự với khung cảnh bên ngoài khác nhau.

Nếu lựa chọn Sapa Jade Hill làm điểm đến cho kỳ nghỉ trăng mật, bạn nên chọn biệt thự vườn mận hoặc biệt thự Lao Chải là hai khu có khung cảnh đẹp và lãng mạn nhất. Cùng tận hưởng bầu không khí mát mẻ của vùng núi, thưởng thức những món ăn độc đáo của Sa Pa và trải nghiệm tuyệt diệu nhất với kỳ nghỉ tại Sapa Jade Hill sẽ là kỉ niệm vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời của bạn.

Topas Ecolodge

Cách thị trấn Sa Pa khoảng 1 tiếng đi xe, khu nghỉ dưỡng Topas Ecolodge hiện lên giữa một khung cảnh thiên nhiên đẹp tựa bức tranh với mây núi mờ ảo làm ngây ngất lòng người. Trên một ngọn đồi xanh mướt, Topas Ecolodge gồm 25 bungalow được xây bằng đá granite trắng, lợp lá cọ xinh xắn và vô cùng hài hòa với cảnh quan tươi đẹp xung quanh.

Khu nghỉ dưỡng này dường như đưa bạn vào một thế giới tách biệt hẳn những xô bồ, ồn ã của cuộc sống thường ngày, hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ tươi đẹp, cảm nhận một cuộc sống thật chậm, thật khác lạ nhưng đầy những điều thú vị để khám phá từng ngày.

Du khách ở Topas Ecolodge cực kỳ thích được ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc. Đơn giản bởi ở đây bạn có thể ngắm trọn vẹn hình ảnh mặt trời vươn lên cao từ những dãy núi đằng xa, phá tan màn sương mờ mờ ảo ảo, tỏa ánh nắng rực rỡ làm bừng sáng khung cảnh thiên nhiên xung quanh. Đó là một khoảng khắc vô cùng đáng nhớ và ấn tượng trong chuyến du lịch của bạn.

BB Sapa (Tên cũ U Sapa)

Nằm ngay trên phố Cầu Mây, con phố đông đúc nhất của Sapa, U Sapa là một trong những khách sạn có vị trí đẹp nhất thị trấn sương mù. Khách sạn này được thiết kế theo kiến trúc cổ của phương Tây kết hợp với vẻ đẹp hiện đại. Là sự pha trộn giữa kiến trúc Pháp xinh đẹp xen lẫn bản sắc địa phương.

Với vị trí đắc địa và mặt tiền lớn nhìn thẳng ra nhà thờ đá, đồng thời nhìn sâu xuống phố Cầu Mây, tất cả các phòng ốc của khách sạn đều có view rất đẹp. Trên thực tế, chỉ cần bước ra ban công, bạn sẽ quan sát được không gian quanh thị trấn, ngắm dòng người qua lại trên con phố trung tâm và nếu ở những phòng trên tầng cao, bạn có thể phóng tầm mắt ra xa để nhìn ngắm núi rừng xanh bạt ngàn Sa Pa. Ví lý do này là khách sạn này được lòng cả du khách trong nước lẫn nước ngoài.

Dịch vụ ở U Sapa rất chuyên nghiệp. Đặc biệt nếu đến đây vào cuối tuần, bạn còn được thưởng thức những bữa tiệc nướng tuyệt ngon tại khu nhà hàng, bên ban công khách sạn. Cảm giác vừa ngắm cảnh Sa Pa về đêm, hít hà bầu không khí mát lạnh, trong lành, vừa nhâm nhi, thưởng thức bữa tối ngon miệng vô cùng sẽ vô cùng khó quên đấy.

Silk Path Hotel & Resort – Làng Biệt Thự Trong Sương

Silk Path Grand Resort & Spa Sapa tọa lạc trên ngọn đồi riêng tuyệt đẹp với tầm nhìn ôm trọn dãy núi Hoàng Liên Sơn bao quanh là mây trắng bồng bềnh, Silk Path Grand Resort & Spa Sapa lấy cảm hứng từ những tòa lâu đài Pháp kiêu sa với 152 phòng ngủ và biệt thự sang trọng.

Sở hữu vẻ đẹp tinh tế, quý phái theo phong cách kiến trúc Đông Dương đặc trưng thời Pháp thuộc cùng họa tiết trang trí đậm nét văn hóa Sapa bản địa, Silk Path Grand Resort & Spa Sapa tự hào là khu nghỉ dưỡng đậm chất châu Âu thơ mộng giữa núi rừng Tây Bắc.

Khu nghỉ dưỡng sang trọng 5 sao với khu giải trí lớn nhất trong thành phố, bao gồm nhà hàng, karaoke, trò chơi, hồ bơi nóng, spa và tắm nắng ngoài trời. Kiến trúc xanh cho phép bạn thư giãn và trẻ hóa cùng với vị trí thuận tiện cho việc đắm mình trong nền văn hóa dân tộc độc đáo và phong cách sống nơi đây.

Victoria Sapa Resort & Spa

Được xây dựng từ năm 1998, Victoria Sapa Resort & Spa là khách sạn sang trọng bốn sao, đầu tiên và duy nhất ở vùng núi Tây Bắc. Victoria Sapa Resort & Spa được ví như một biệt thự nhỏ xây dựng theo phong cách những căn nhà gỗ truyền thống miền núi, kiêu hãnh sánh mình cùng những dãy núi non hùng vĩ của vùng rẻo cao mù sương.

Với điểm nhấn là trần nhà cao, xà ngang bằng gỗ và những họa tiết khảm đá cầu kỳ xuyên suốt kiến trúc đặc biệt vốn kết hợp giữa phong cách Pháp cổ điển và những chi tiết đậm nét bản địa, Victoria Sapa Resort & Spa chính là sự giao hòa hoàn hảo với không gian xanh mát xung quanh.

Với một vị trí thuận lợi, tầm nhìn hướng ra bản làng miền núi Sapa và hòa điệu với phong cảnh hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên, núi rừng, Victoria Sapa Resort & Spa được bầu chọn là "Best Hotel in the North-West Region" (Khách sạn đẹp nhất miền Tây Bắc) năm 2004 và 2005. Gần đây nhất, Khách sạn Victoria Sapa Resort & Spa được bầu chọn là một trong 25 khách sạn tốt nhất trên toàn Việt Nam với giải thưởng Traveler's Choice.

Pao's Sa Pa Leisure Hotel

Nằm cách trung tâm thị trấn Sapa gần 0,9km về phía Đông, Pao's Sa Pa Leisure gây ấn tượng bởi vẻ đẹp trữ tình, mềm mại theo đường cong của những thửa ruộng bậc thang. Khách sạn 5 sao này tọa lạc sát sườn núi, được bao quanh bởi thung lũng Mường Hoa xanh ngát và dãy Hoàng Liên Sơn trập trùng. Hầu hết phòng khách sạn đều có không gian mở ra hướng núi để du khách thu ngắm cả thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ.

Pao's Sa Pa Leisure Hotel có 223 phòng với nhiều tiêu chuẩn khác nhau, lãng mạn, sang trọng nhưng cũng không kém phần trang nhã. Các chi tiết, nội thất trong khách sạn đều được thiết kế, sắp đặt theo lối tối giản hóa, tạo không gian thoáng đãng, hiện đại và rộng mở với thiên nhiên xung quanh.