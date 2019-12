Sắp xếp không gian sống đón năm mới cùng Year End Promotion từ Eurasia Concept

Dịp cuối năm chính là thời điểm tuyệt vời để tân trang lại ngôi nhà của bạn. Không chỉ để đón một năm mới sắp đến với những niềm vui mà đây còn là dịp đoàn tụ với những người thân yêu. Không chỉ mang đến một diện mạo mới, luồng sinh khí mới mà việc thay đổi nội thất còn mang đến nhiều sự may mắn để chào đón những đen đủi và điều không may của năm cũ. Eurasia Concept vốn là người bạn đồng hành cùng người Việt trên con đường nâng tầm chất lượng không gian và là cánh cửa để tiếp cận đến tinh hoa thế giới. Vì vậy, với chương trình khuyến mãi lớn nhất năm "Hello Santa, Happy Tết", Eurasia Concept hứa hẹn sẽ là một địa chỉ mua sắm tuyệt vời cho khách hàng.



Poltrona Frau

Là thương hiệu lâu đời của Ý với thế mạnh về sản phẩm chất liệu da cao cấp, Poltrona Frau đã không ngừng hoàn thiện sự chuyên môn tinh tế của thương hiệu với tay nghề thủ công trải qua 90 năm lịch sử. Những NTK người Ý lừng danh như Michele De Lucchi, Jean-Marie Massaud hay Roberto Lazzeroni,… đã gây tiếng vang lớn với các sản phẩm da hoàn hảo đến không tì vết.

Vì vậy bạn hoàn toàn nên để tâm và sở hữu những sản phẩm của "người anh cả" trong kĩ thuật xử lý chất liệu da trứ danh.

Với ưu đãi lên đến 50%, Eurasia Concept mang đến cơ hội sở hữu Poltrona Frau dễ dàng hơn.

B&B Italia

B&B Italia chính là lựa chọn đẳng cấp cho những gia chủ theo đuổi phong cách minimalism. Đây cũng là phong cách được ưa chuộng nhất của dân thành thị trong những năm gần đây. Mặc dù vẫn còn trẻ nhưng B&B Italia vẫn là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc nội thất cao cấp. Hợp tác với nhiều NTK nổi tiếng trong đó có Naoto Fukasawa, B&B Italia từng gây sốt giới mộ điệu Việt

với nhiều sản phẩm như bộ bàn ghế Bull & Belle mô phỏng câu chuyện "Người Đẹp và Quái Vật" hay chiếc ghế Papilio.

Mặc dù mang đến sự tối giản trong căn nhà nhưng B&B Italia vẫn sẽ mang đến sự tiện dụng và đẳng cấp.

"Hello Santa, Happy Tết" là một trong những chương trình khuyến mãi lớn nhất năm của Eurasia Concept.

Etro Home

Chính thức mở showroom tại TP HCM vào đầu tháng 12/2019, Etro Home mang đến nét đẹp của văn hoá du mục và tinh thần thời trang cực kì trendy. Với những hoạ tiết nổi danh như con ngựa pegasus, tia chớp hay logo hình chú khỉ của Etro, Etro Home là sự tổng hoà của những nền văn hoá khác nhau. Nếu theo đuổi phong cách maximalism thì đây chính là lựa chọn không tồi.

Etro Home toạ lạc tại tầng 1 của toà nhà Times Square, TP HCM.

Roberto Cavalli

Cũng mang tinh thần thời trang đến từ NTK Roberto Cavalli, thương hiệu đến từ Ý chính là phong cách được ưa chuộng bậc nhất cho các gia chủ yêu thích sự quyến rũ, bí ẩn và có đôi chút huyền bí. Hoạ tiết rắn quyền lực chính là điểm nhấn trong mỗi sản phẩm của Roberto Cavalli. Đặc biệt, thừa hưởng tinh thần thời trang, các sản phẩm của thương hiệu này cũng rất trẻ trung, ấn tượng và bắt kịp xu hướng thế giới.

Roberto Cavalli là hiện thân của sự quyến rũ, bí ẩn và sang trọng của tinh thần thời trang và nội thất.

Giorgetti

Giorgetti là biểu tượng của doanh nhân và sự trang trọng, thời thượng. Là một doanh nhân, sở hữu các sản phẩm của Giorgetti chính là mang đến một hơi thở thuợng lưu và đẳng cấp. Rất nhiều sản phẩm của NTK Carlo Colombo hợp tác cùng Giorgetti sẽ là lựa chọn tối ưu cho ngôi nhà của bạn khoác lên vẻ ngoài lịch lãm dịp năm mới.

Giorgetti nổi tiếng với nét đẹp sang trọng, đẳng cấp dành cho doanh nhân.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TỪ EURASIA CONCEPT

Ưu đãi lên đến 50% tất cả các sản phẩm nội thất & vật phẩm trang trí

Thời gian áp dụng chương trình: 01/12/2019 – 19/01/2020

Địa chỉ:

Showroom I: Tòa nhà Times Square, 22-36 Nguyễn Huệ & 57-69F Đồng Khởi, Quận 1

ShowroomII: 16-18 Nguyễn Huệ, Quận 1

Thời gian mở cửa: 9:30am - 8:00pm tất cả các ngày trong tuần

Hotline: ‎(028) 66502233