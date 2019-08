Sao trẻ 18 tuổi đẹp mê mẩn khi vào vai nữ anh hùng Dora trong phiên bản live-action

Thời gian gần đây, Isabela liên tục được các nhà sản xuất tiếng tăm săn đón và trở thành ngôi sao trẻ triển vọng hàng đầu Hollywood. Những vai diễn trong phim tâm lý hài Instant Family, bom tấn Transformers: The Last Knight và tác phẩm hành động tội phạm Sicario: Day of the Soldado đã chứng tỏ được rằng cô có đủ điều kiện về thể lực cũng như cảm xúc để đảm nhận vai diễn Dora.