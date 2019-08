Sao nhí dậy thì thành công của "Vua Bánh mì” bất ngờ gây sốt trở lại nhờ loạt ảnh cực phẩm đến khó tin

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ chuyền tay nhau loạt ảnh "lột xác" của nam diễn viên Oh Jaemoo từng đảm nhận vai Kim Takgu thời niên thiếu, trong bộ phim truyền hình Vua bánh mì. Sau gần một thập kỷ, Oh Jaemoo mặt tròn vo và đen nhẻm ngày nào giờ đã "lột xác" thành hot boy điển trai.

Oh Jaemoo mặt tròn vo và đen nhẻm của Vua bánh mì năm xưa.

Hình ảnh của Oh Jaemoo ở thời điểm hiện tại.

Sau thành công của vai diễn Kim Tak Goo từng mang đến cho Oh Jaemoo giải thưởng Sao nhí xuất sắc nhất tại Korean Culture and Entertainment Awards và KBS Drama Awards năm 2010, anh chàng nhanh chóng thử sức ở một số bộ phim truyền hình như: Bachelor's Vegetable Store, Full House Take 2, Faith, Golden Rainbow. Tuy nhiên cái bóng quá lớn của vai diễn Kim Tak Goo khiến Oh Jaemoo không thể "bật" lên. Việc anh chàng "ở ẩn" trong suốt 6 năm qua và bất ngờ xuất hiện với hình ảnh "lột xác" điển trai khiến nhiều khán giả không khỏi trầm trồ.

Oh Jaemoo "lột xác" hoàn toàn với hình ảnh vô cùng điển trai.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều khán giả không khỏi khen ngợi màn "lột xác" của Oh Jaemoo: "Đẹp trai thật đấy", "Nhìn rất giống Jinyoung của nhóm B1A4 quá", "Hồi nhỏ đóng vai này xuất sắc luôn, đáng yêu kinh khủng", "Màn dậy thì quá thành công", "Mấy năm rồi không đóng phim, giờ quay lại đẹp trai thật", "Hóng phim của cậu ấy quá, mau quay lại đi nào"...