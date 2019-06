Sai lầm khi chọn mua điều hòa vừa 'đốt' tiền vừa hại điện

Mua điều hòa cũ

Vì muốn tiết kiệm được một khoản tiền nhất định, nhiều người thường chọn mua điều hòa cũ về dùng. Điều này hoàn toàn đúng. Bởi, điều hòa cũ thường có giá thành chỉ bằng 40-50%, thậm chí chỉ bằng 30% giá thành điều hòa mới cùng loại.

Thế nhưng, theo các chuyên gia điện máy, về lâu dài, việc chi phí hàng tháng khi dùng một chiếc điều hòa cũ lại tốn kém hơn rất nhiều so với dùng một chiếc điều hòa mới.

Điều hòa cũ hao tốn rất nhiều điện năng khi sử dụng.

Bên cạnh đó, một trong những phiền phức khi mua điều hòa cũ là việc phải thường xuyên sửa chữa, bảo trì liên tục do điều hòa cũ hay gặp phải những trục trặc, hỏng hóc trong quá trình vận hành. Điều này sẽ khiến cho chi phí sử dụng điều hòa tăng lên một cách đáng kể.Cụ thể, điều hòa đã là một thiết bị tiêu tốn khá nhiều điện năng trong gia đình. Nhưng so với điều hòa mới, điều hòa cũ tiêu tốn điện năng hơn rất nhiều. Nguyên nhân là vì điều hòa cũ thường có hiệu suất làm lạnh không cao do động cơ đã yếu đi sau một thời gian dài sử dụng. Để tạo được độ mát như mong muốn, điều hòa cần phải "làm việc" nhiều hơn, kéo theo đó hóa đơn tiền điện cũng tăng lên rất nhiều.

Hơn nữa, sử dụng điều hòa cũ sẽ khiến người dùng dễ cảm thấy mệt mỏi vì cánh quạt của điều hòa thường nhỏ, và không còn mạnh mẽ để lưu thông không khí cũng như tỏa không khí lạnh khắp phòng vì đã dùng một thời gian dài.

Chưa kể, điều hòa cũ đã qua một thời gian sử dụng khi chạy thường tạo ra tiếng ồn lớn hơn rất nhiều điều hòa mới.

Ngộ nhận về điều hòa Inverter

Tiết kiệm điện và làm mát nhanh là tính năng đặc trưng của các dòng điều hòa Inverter (biến tần). Tuy nhiên, khi dùng điều hòa inverter, máy phải có công suất đủ đáp ứng tải trong phòng. Nếu không, điều hòa inverter có thể sẽ tiêu tốn điện nhiều hơn so với điều hòa thông thường ít nhất là 10%.

Máy lạnh Inverter thường chỉ tỏ ra tiết kiệm điện một cách hiệu quả rõ rệt khi chúng được sử dụng trong một thời gian dài (khoảng từ 6-8 tiếng trở lên). Vì thế, với những không gian chỉ sử dụng trong thời gian ngắn trong ngày thì lựa chọn lắp máy lạnh thường sẽ tối ưu hơn.

Thêm nữa, điều hòa inverter cũng không tiết kiệm quá nhiều điện như nhiều người vẫn nghĩ. Một kỹ sư điện lạnh cho biết, để bán hàng, người bán có thể thuyết phục bạn rằng điều hòa inverter tiết kiệm 40-60% điện năng tiêu thụ, nhưng thực tế con số này chỉ khoảng 15%.

Người tiêu dùng “hoa mắt” với giữa hàng trăm loại máy lạnh inverter hiện có trên thị trường

Song điều hòa Inverter lại có mức giá cao hơn rõ rệt so với điều hòa thường. Giá một điều hòa inverter cao hơn điều hòa thường cùng công suất, cùng thương hiệu từ 3-5 triệu đồng.

Ngoài ra, vì sử dụng hệ thống mạch điện điều khiển phức tạp hơn nên điều hòa Inverter khó sửa chữa khi hỏng hóc, mà chi phí sửa chữa đắt hơn tới 5 lần điều hòa thường.

Trong khi đó, nhờ cấu trúc đơn giản hơn so với các máy lạnh Inverter vốn tích hợp nhiều vi mạch điện tử và cảm biến nên máy lạnh thường có xác suất hư hỏng thấp hơn.

Vì vậy, nếu như hộ gia đình có phòng nhỏ, nhu cầu sử dụng điều hòa thấp, lại chỉ dùng điều hòa 1 chiều vào mùa nóng, thì người dùng nên tìm đến các dòng điều hòa thường thay vì Inverter.

Lắp 1 điều hòa dùng chung cho 2 phòng

Hiện nay, với những không gian hai căn phòng liền kề nhau, có không gian liên thông nhau bằng cửa lùa như văn phòng, vẫn tồn tại xu hướng chọn mua một máy lạnh công suất lắp ở giữa hai phòng với mục đích tiết kiệm chi phí mua máy lạnh, giảm công lắp đặt và tiền điện.

Thực tế, đây có thể là sự tính toán sai lầm càng tiêu tốn năng lượng, tốn tiền điện nhiều hơn. Bởi khi lắp điều hòa ở giữa phòng sẽ khiến khí lạnh có thể thổi đều ra cả phòng và từ đó căn phòng sẽ được làm mát nhanh nhất.

Lắp 1 điều hòa dùng chung cho 2 phòng (Ảnh minh họa)

Còn nếu lắp máy lạnh xuyên tường giữa hai phòng thì quá trình làm mát sẽ chậm hơn, tiêu tốn nhiều tiền điện hơn bởi luồng gió lạnh sẽ mất nhiều thời gian để hạ nhiệt căn phòng xuống nhiệt độ được thiết lập.



Nếu dùng cho 2 căn phòng, bạn cần phải mua chiếc điều hòa với công suất lớn. Mà giá hai loại điều hòa này khá chênh lệch. Điều hòa công suất 9.000 BTU giá từ 5-10 triệu đồng, còn chiếc điều hòa có công suất từ 18.000 BTU trở lên giá từ 10-25 triệu đồng.

Một vấn đề nữa là khi lắp chung điều hòa sẽ khiến 2 phòng phải phụ thuộc vào nhau. Trường hợp phòng này bật nhưng phòng kia lại không có nhu cầu sử dụng, lúc này điều hòa làm lạnh vừa chậm, vừa lãng phí điện.

Vì vậy, bạn nên chọn riêng máy lạnh cho từng không gian phòng để có thể tận dụng được khả năng làm mát, linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Mua điều hòa càng đắt tiền càng tiết kiệm điện

Có quan niệm cho rằng mua điều hòa càng đắt tiền sẽ càng tiết kiệm điện. Thực tế cho thấy thì mức giá bán của một chiếc điều hòa không phản ánh khả năng tiết kiệm năng lượng của nó.

Một chiếc điều hòa có giá bán đắt hơn có thể do yếu tố thương hiệu, những tính năng, công nghệ được tích hợp kèm theo chứ không nhất thiết dựa vào khả năng tiết kiệm năng lượng để đề xuất giá bán cao hơn.

Thực tế thì khả năng tiết kiệm điện của điều hòa phụ thuộc vào loại công nghệ tiết kiệm năng lượng được nhà sản xuất tích hợp vào nó. Ví dụ như điều hòa sử dụng công nghệ máy nén biến tần Inverter sẽ tối ưu về năng lượng hơn so với máy lạnh thường (không Inverter).

Nếu muốn chọn mua loại điều hòa tiết kiệm năng lượng, bạn cần chú ý nhiều hơn vào loại nhãn năng lượng được dán trên mẫu điều hòa đó, số sao càng nhiều nghĩa là hiệu suất năng lượng càng cao.