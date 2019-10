Rươi - món đặc sản cuối Thu đang được bán tấp nập, chị em nhanh chân cập nhật để mua được hàng ngon với giá phải chăng

Con rươi hay còn gọi với một cái tên khác: “Rồng đất” là thực phẩm, nguyên liệu chế biến ra được khá nhiều món ăn. Ở Việt Nam, rươi có nhiều ở một số tỉnh địa phương đồng bằng vùng trũng, có diện tích đất ngập úng, có con nước thủy triều lên xuống của các con sông, con lạch nhỏ, nước lợ như một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Đặc biệt, nổi tiếng nhất phải kể tới thôn An Lão, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Con rươi ở nơi đây được yêu thích hơn so với các vùng miền khác vì to, mập và nhiều bột hơn. Nên khi chế biến món ăn cũng thơm ngon và ngọt hơn rất nhiều.

Rươi là một đặc sản của miền Bắc được rất nhiều người tiêu dùng yêu thích.

Từ lâu, các món ăn được làm từ rươi được xem như cực phẩm vào mỗi độ cuối Thu. Các món mà bạn có thể nhâm nhi được làm từ rươi có thể kể tới như chả rươi vỏ quýt, rươi kho nồi đất, rươi nướng lá lốt, chả rươi,...

Rươi là đặc sản đã được hàng triệu người của biết bao thế hệ công nhận. Người ta thích các món từ rươi chẳng những vì hương vị của nó mà còn bởi rươi là thứ đặc sản ngắn ngày, chỉ có theo mùa vụ mà thôi.

Là thứ đặc sản ngắn ngày, chỉ có theo mùa mà thôi nên rươi luôn được nhiều người tìm mua mỗi khi đến vụ.

Hiện nay, trên thị trường rươi đang được bán tấp nập với các mức giá khác nhau tại các địa chỉ. Đặc biệt, những năm gần đây rươi vừa vớt xong thường được cấp đông chuyển đi các tỉnh thành khác trong cả nước để bán với giá rất đắt đỏ. Chính vì thế, chị em nội trợ cùng nhanh chân vào cập nhật giá để mua được hàng vừa tốt lại phải chăng nhất.

Ở các chợ truyền thống bạn có thể mua rươi với giá từ 55 nghìn đến 65 nghìn đồng/lạng. Còn ở các cửa hàng online thì thường bán theo 0,5kg và 1 kg.

Nổi tiếng nhất vẫn là rươi Tứ Kỳ của Hải Dương. Rươi Tứ Kỳ đang được rao bán online với hai loại: 0.5 kg và 1 kg. Tùy vào nhu cầu sử dụng và chế biến bạn có thể chọn mua rươi sao cho phù hợp. 0,5 kg rươi có giá 225.000 đồng, 1 kg có giá 550.000 đồng.

Một địa chỉ chuyên bán hải sản khác cũng đang bán rươi tươi Tứ Kỳ ở tỉnh Hải Dương với giá 550.000 đồng/kg. Và rươi cấp đông là 550.000 đồng/kg. Hai mức giá bán là bằng nhau.

Tại địa chỉ online, rươi tươi sống Tứ Kỳ, Hải Dương được bán với mức giá mềm hơn. Từ 275.000 đồng tới 290.000 đồng cho 5 lạng và 450.000 tới 540.000 đồng/kg.

Một địa chỉ bán rươi tươi đặc sản của Tứ Kỳ, Hải Dương khác đang bán với giá 520.000 đồng/kg.

Rươi tươi của tỉnh Thái Bình tại một địa chỉ online đang được bán với giá 490.000 đồng/kg.

Một địa chỉ online bán rươi cấp đông với giá khá rẻ chỉ 350.000 đồng/kg.

Rươi Đông Triều, Quảng Ninh đang được một địa chỉ online bán với giá là 500.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, đặc thù của rươi là món khó chế biến vì nhiều chị em còn sợ. Nên để nhàn nhã mà vẫn được thưởng thức món rươi thơm ngon, bạn có thể lựa chọn mua các món rươi đã được chế biến sẵn.

Một vài địa chỉ bạn có thể tham khảo để mua ngay món chả rươi làm sẵn như: số 1 Hàng Chiếu, 25 Gia Ngư, 244 Lò Đúc (Hà Nội).

Hoặc ghé các địa chỉ online để mua sẵn tất tần tật các món về rươi đã được làm sẵn. Mức giá các món này cũng phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều người dùng Việt.