Review chai dầu dưỡng da giá rẻ, cô bạn này đã dùng và khẳng định đây là phát hiện đổi đời

Ngọc Huyền (da hỗn hợp thiên dầu) từng khổ sở với tình trạng mụn và thâm mụn.

Mọi người đều nói là da mụn đổ dầu còn chưa đủ dầu hay sao mà cho thêm dầu vào làm gì lại sinh mụn và bít lỗ chân lông, nhưng mình nói quan điểm này là sai hoàn toàn nhé. Có 2 loại axit béo da cần chỉ có trong dầu là oleic acid (omega 9) và linoleic acid (omega 6) giúp tạo nên lớp màng ẩm bảo vệ làn da.

Với các bạn da nhiều dầu lượng lioleic acid trên da thường ít hơn oleic. Khi sử dụng nhiều chất tẩy da chết như BHA, AHA,chất trị mụn... chúng ta vô tình bào mòn lớp ẩm bên ngoài đó. Sau khi tìm hiểu được điều này mình bắt đầu thử dùng dầu dưỡng da.

Trước đây mình có dùng serum có thành phần B5 hay Vitamin C đủ cả nhưng tốc độ phục hồi da quá chậm hay thậm chí là không thấy được nên quyết định thay đổi. Mình sử dụng Rose hip seed oil của The Ordinary. Trong khoảng 1 tháng là đã thấy sự thay đổi rất rõ rệt, vết thâm đã đỡ đi rất nhiều và trong vòng 3-5 tháng những vết sẹo đỏ có nguy cơ rỗ do nặn mụn viêm của mình đã biến mất hoàn toàn! Phát hiện ra dùng dầu dưỡng là phát hiện đổi đời với mình.







Làn da hiện tại của Ngọc Huyền đã được cải thiện khá nhiều sau khi dùng dầu dưỡng.



Review Rose hip seed oil của The Ordinary (Giá khoảng 300.000 VNĐ/ 30ml)





Bao bì: Rose hip seed oil của The Ordinary được đựng trong lọ thủy tinh màu đục, để tránh quá trình oxi hóa và bị ảnh hưởng bởi ảnh nắng mặt trời. Trông đơn giản lắm như chai serum bình thường chị em mình hay dùng thôi.

Kết cấu: Lỏng hơn dầu ăn một tí, có màu vàng đậm hơi cam. Cảm giác thoa lên da khá đặc và bí da khi bạn chưa quen. Nhưng bạn đừng lo, không làm bí lỗ chân lông của bạn đâu.

Mùi hương: Giống mùi dầu cá. Mình sẽ không nói là tanh, vì không giống mùi dầu cá do chúng ta rán cá, mà là mùi giống dầu cá trông viên nang chúng ta hay uống đó! Đó chính là thành phần Omega đó các bạn. Nếu bạn ghét mùi này cũng đừng lo vì mùi này sẽ biến mất không lâu sau khi thoa lên da. Dùng rose hip oil vào ban đêm còn giúp da bạn ít đổ dầu hơn vào ban ngày nữa đó.

Sản phẩm sử dụng được 6 tháng từ khi mở nắp. Khi sản phẩm hết hạn, mùi dầu sẽ dần biến mất và dầu bị đông cứng/vón lại. Đây là một mẹo các bạn cần chú ý để tránh sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng.

Ngoài dầu dưỡng, mình còn dùng xen kẽ một số loại serum để giúp bổ sung dưỡng chất cho da. Tuy nhiên với mình, dầu dưỡng mới chính là chân ái, các loại serum mình dùng thêm chỉ đơn giản là giúp da sáng và đều màu hơn. Hiện tại mình đang dùng xen kẽ 3 loại serum: Serum Karadium propolis (200.000 VNĐ/ lọ 15ml) mùi siêu thơm, dưỡng ẩm tốt, đặt biệt hiệu quả trong việc giảm những vết đỏ của da; Serum vitamin C (200.000 VNĐ/ lọ 30ml) và HA (200.000 VNĐ/ 30ml) của Balance, mình thường mix cả 2 với nhau. Mình dùng serum Vitamin C thường không thấy có gì thay đổi lắm, nếu bạn muốn da sáng và glowy, có thể uống Vitamin C hoặc nước cam nhé.

Ngoài dầu dưỡng Rose hip seed oil của The Ordinary thì đây là 3 chai serum mà Ngọc Huyền dùng xen kẽ để bổ sung dưỡng chất cho da.