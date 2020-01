Cô nàng khoe gia tài son dưỡng đồ sộ kèm review súc tích để chị em chọn là thấy "chân ái"

Giống như son môi, son dưỡng cũng là món làm đẹp mà chị em cứ phải mang theo thì mới yên tâm cho được. Thế nhưng dù thị trường son dưỡng có khiêm tốn hơn so với son môi đi chăng nữa, chị em cũng không khỏi cảm thấy lu bu, đau đầu trước muôn vàn lựa chọn. Cũng may, tài khoản Youtube có tên là Matilda đã giúp phân loại và review khá súc tích về nhiều sản phẩm son dưỡng, chị em tham khảo thì sẽ tìm ngay được "chân ái".



1. Son dưỡng giúp hồi sinh làn môi nứt nẻ

Những lúc môi bạn rơi vào tình trạng nứt nẻ, khô tróc khủng khiếp bởi tiết trời hanh khô; hũ sáp dưỡng Blistex Lip Conditioner Pot với lô hội, bơ cacao, vitamin E sẽ làm mềm môi tức thì, đem lại vẻ căng mọng và mịn màng. Cô nàng Matilda thường bôi lọ sáp dưỡng này trước khi đi ngủ để môi được bảo vệ và nuôi dưỡng. Bên cạnh sản phẩm dưỡng dạng hũ, bạn có thể mua phiên bản dạng thỏi hay cây son bổ sung thêm chỉ số SPF cho những ngày nắng tưng bừng.

*Đại diện của dòng son dưỡng này gồm có:

- Blistex Lip Conditioner Pot (Khoảng 79.000 VNĐ).

- Blistex Lip Conditioning Balm (Khoảng 53.000 VNĐ).

- Blistex Lip Balm Ultra SPF 50 (Khoảng 90.000 VNĐ).

2. Son dưỡng mỏng nhẹ

Đây là dạng son dưỡng phổ biến, nhẹ môi và tiện lợi, bạn có thể tô son có màu lên mà cũng không cảm thấy nặng nề hay khó chịu. Matilda thích son dưỡng của Smith's Rosebud ở mùi hương dịu dàng, dễ chịu, kết cấu mỏng nhẹ và thoa lên môi rất mịn. Son dưỡng bạc hà của Carmex cũng đem đến cảm giác thích thú tương tự. Còn hũ son dưỡng Vaseline Rosy cực nổi danh thì chỉ đóng vai trò là một lớp khóa ẩm chỉ không thể cấp nước cho đôi môi của bạn được. Cuối cùng, kem dưỡng đa năng (kiêm son dưỡng) của Elizabeth Arden hơi nặng môi. Và những ai yêu thích những thành phần tự nhiên thì nên để mắt tới sản phẩm của Cowshed.

*Đại diện của dòng son dưỡng này gồm có:

- Smith's Rosebud Salve Tube (Khoảng 266.000 VNĐ)

- Smith's Rosebud Salve Pot (Khoảng 285.000 VNĐ)

- Elizabeth Arden Eight Hour Cream (Khoảng 678.000 VNĐ)

- Carmex Mint Lip Balm (Khoảng 60.000 VNĐ)

- Cowshed Lippy Cow Natural Lip Balm (Khoảng 696.000 VNĐ)

- Aquaphor Lip Repair (Khoảng 199.000 VNĐ)

- Vaseline Lip Therapy Rosy Lips Mini (Khoảng 75.000 VNĐ)

3. Son dưỡng có màu và có mùi hương

Những lúc lười tô son môi màu mè, nhưng không muốn mình trông nhợt nhạt như vừa ốm dậy, một cây son dưỡng ánh lên sắc đỏ, hồng, cam phơn phớt sẽ giúp ích được cho bạn rất nhiều. Chúng khiến gương mặt trở nên tươi tắn, có sức sống một cách rất tự nhiên.

Với trải nghiệm của Matilda, cô cho rằng son dưỡng nhà Nivea khá nhẹ môi, nhưng hiệu quả cấp ẩm không ấn tượng cho lắm. Son dưỡng của Glossier cho màu khá xinh nhưng chỉ giúp khóa ẩm, ngăn môi không bị nứt nẻ thêm chứ hiệu quả nuôi dưỡng môi rất khiêm tốn. Son dưỡng của Olio e Osso thì rất nhẹ môi và mịn mượt, son trứng EOS đình đám có mùi hương đáng yêu, giá rẻ và khả năng dưỡng mềm môi rất ổn.

*Đại diện của dòng son dưỡng này gồm có:

- Nivea Fruity Shine, Strawberry/Peach (Khoảng 58.000 VNĐ).



- Nivea Soft Rose (Khoảng 64.000 VNĐ).

- Nivea A Kiss of Care & Colour, Sheer Pink (Khoảng 60.000 VNĐ).

- Nivea A Kiss of Olive Oil & Lemon (Khoảng 64.000 VNĐ).

- Glossier Balm Dotcom (Original, Rose, Coconut, Cherry, Mint, Birthday) (Khoảng 278.000 VNĐ).

- Olio e Osso Balms (No. 1, No. 4 Berry, No. 7 Blush Shimmer) (Khoảng 650.000 VNĐ).

4. Son dưỡng chất lượng hạng sang



Sản phẩm của By Terry khá dày, hơi dính và không cấp ẩm quá hào phóng nhưng bù lại, nó có mùi hương dễ chịu. Đại diện của Jo Malone chứa vitamin E nên trở thành lựa chọn đáng tin cậy để nuôi dưỡng môi. Đối với Matilda, son dưỡng của Bioderma là một trong những lựa chọn đỉnh nhất, "em nó" hoàn thành rất tốt nhiệm vụ dưỡng ẩm cho môi. Son dưỡng Nuxe chứa mật ong và sản phẩm sẽ biến làn môi khô căng của bạn trở nên mềm mại hơn.

*Đại diện của dòng son dưỡng này gồm có:

- By Terry Baume de Rose (Khoảng 1.108.000 VNĐ).



- Jo Malone Vitamin E Lip Conditioner (Khoảng 743.000 VNĐ).

- Bioderma Atoderm Lèvres Moisturising Stick (Khoảng 85.000 VNĐ).

- Nuxe Reve de Miel Lip Moisturising Stick (Khoảng 120.000 VNĐ).

Nguồn: YouTube Matilda