Rằm tháng 7, mẹ đảm Sài Gòn sửa soạn mâm cơm chay ngon đẹp hết cỡ ai nhìn thấy cũng phải xuýt xoa

Mâm cơm chay hôm nay gồm có:

- Nấm hương xào dừa

- Bông cải luộc

- Nấm đùi gà và đậu hũ kho tiêu

- Kim chi rau củ

- Nấm đùi gà xốt me

- Cơm chiên sả ớt

- Canh rau củ nấu nấm

- Tráng miệng nho

Chế biến:

1. Nấm hương xào dừa

Nấm rửa sạch ngâm mềm sau đó rửa lại và vắt ráo. Sả phần gốc băm nhuyễn, phần ngọn cắt khúc. Phi dầu ăn với sả băm cho thơm thì tắt bếp, trút phần sả ra tô cho hạt nêm và ít đường vào sau đó cho nấm vào ướp. Vẫn dùng chảo đó, cho ít dầu ăn phi thơm phần ngọn sả và ớt băm, cho nấm vào xào đến khi nấm chín bạn cho nước cốt dừa vào đun sôi. Nêm lại vừa ăn sau đó tắt bếp, cho rau quế cắt nhỏ vào là xong. Món ăn dai, giòn của nấm và béo của dừa lại thơm mùi sả và rau quế sẽ là lựa chọn lạ miệng và hấp dẫn cho gia đình.

2. Bông cải luộc

Bông cải mua về cắt miếng vừa ăn rồi rửa sạch. Bắc nồi nước lên bếp, nêm ít muối rồi cho bông cải vào luộc. Khi bông cải chín, vớt ra đĩa là hoàn tất.

3. Nấm đùi gà và đậu hũ kho tiêu

Nấm đùi gà ngâm muối sau đó rửa sạch, để ráo. Chẻ dọc thân nấm và cắt khúc vừa ăn. Ướp nấm với nước tương, đường, bột ngọt và tiêu xay. Đậu hũ cắt khối chiên vàng. Khi đậu hũ vàng thì vớt ra, cho 1 muỗng cà phê đường vào thắng caramel. Khi đường vừa chuyển màu vàng bạn cho dầu ăn và boaro băm nhỏ vào, cho tiếp phần nấm vào kho lửa nhỏ đến khi nước kho ngấm đều nấm rồi cho tiếp đậu hũ đã chuẩn bị vào kho tiếp. Nêm nếm lại cho vừa ăn, kho đến khi nước kho keo sánh tắt bếp thì rắc tiêu lên trên là hoàn tất.

4. Kim chi rau củ

Dưa leo bỏ ruột cắt sợi, cà rốt cắt bản lớn rồi bào mỏng. Trộn đều cà rốt và dưa leo với đường và muối, để 15' cho ngấm. Hòa nước trộn gồm: hành tây bào mỏng, tỏi ớt băm nhuyễn, nước cốt chanh, gừng băm, nước mắm chay, đường, boarô phi thơm và tương ớt, có thể cho thêm bột ngọt nếu muốn đậm đà. Vắt ráo phần dưa leo và cà rốt cho vào thau trộn đều với nước trộn. Cho vào lọ thuỷ tinh sau 2 giờ là có thể dùng được, khi ăn rắc mè rang lên trên để món ăn thơm ngon hơn.

5. Nấm đùi gà xốt me

Nấm đùi gà rửa sạch chẻ đôi, ướp hạt nêm và tiêu cho ngấm. Me ngâm nước sôi lược lấy nước cốt. Cho đường, ớt băm và ít bột ngọt vào nước cốt me, phi dầu ăn với boaro thơm rồi cho nấm vào xào tiếp. Cho xốt me vào khi nấm chín rồi tắt bếp là món ăn hoàn tất.

6. Cơm chiên sả ớt

Cơm sau khi nấu chín để nguội cho vào tủ lạnh để hạt cơm se lại khi chiên sẽ ngon hơn. Thông thường muốn ăn cơm chiên thì hôm trước mình sẽ nấu nhiều hơn bình thường, sau khi ăn xong cho ra hộp đậy lại, cất vào ngăn mát tủ để hôm sau dùng. Đậu hũ và chả chay cắt hạt lựu. Lấy 1/3 chén cơm cho vào lò vi sóng quay khoảng 3' sau đó để nguội. Sả, ớt băm nhuyễn. Bắc chảo dầu lên bếp, cho 1/2 chén dầu ăn. Khi dầu nóng cho 1/3 chén cơm vào chiên giòn. Khi chiên cơm sẽ dính vào nhau các bạn đừng ngại vì khi cơm giòn và nguội sẽ dễ tách ra từng hạt. Cơm vàng giòn bạn vớt ra giấy thấm dầu



Tiếp theo cho đậu hũ vào chiên giòn. Chiên đậu xong bạn trút phần dầu trong chảo ra chỉ chừa một ít để chiên cơm. Cho 1/2 sả ớt vào phi thơm, cho chả chay vào xào sơ rồi tắt bếp. Cho cơm vào, dùng sạn ép nhẹ cho cơm tơi rời ra. Bật lại bếp rang cơm, khi hạt cơm se lại thì nêm hạt nêm, tiêu vào và rang đến khi cơm ráo và ngấm đều gia vị thì dùng muỗng dầm nhẹ phần cơm chiên rời ra sau đó cho cùng đậu hũ vào chảo cơm. Cuối cùng cho phần sả ớt còn lại đảo đều rồi tắt bếp.

7. Canh rau củ nấu nấm

Bí đao, cà rốt rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Nấm sau khi bỏ phần chân thì đem đi ngâm muối, rửa lại bằng nước sạch và cắt đôi. Phi dầu ăn với hành tím cho thơm, thêm nấm vào xào sơ, nêm ít hạt nêm. Cho nước sôi vào rồi cho tiếp bí và cà rốt vào. Khi sôi lại nêm nếm vừa ăn rồi tắt bếp. Cho ít hành boaro cắt nhỏ và tiêu xay lên trên là xong.

8. Tráng miệng: Nho