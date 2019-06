Ra mà xem đám cưới có 1-0-2 trên trái đất: Không những nguyên "dàn" nhà chồng cũ tới dự, chú rể còn "dám" thừa nhận có... người thứ 3

Đám cưới lộng lẫy, sang chảnh ở một khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Hà Nội, decor tuyệt đẹp, sân khấu lung linh, choáng ngợp, 100% hoa tươi nhập khẩu... Điều đó thật tuyệt vời, nhưng cũng chưa có gì là đặc biệt so với câu chuyện từ "nội tình" của cặp đôi này. Bởi đó là một đám cưới có 1-0-2 vì có những tình tiết tưởng chỉ có trong mơ đã xuất hiện ngay ngoài đời thực...

Đó là câu chuyện của Nhung và Mark, cô dâu Việt và chú rể Anh, người đã tạo nên một đám cưới khác biệt. Đó không chỉ là vẻ bề ngoài của một đám cưới mà là câu chuyện bên trong chẳng giống ai nhưng cực kỳ đáng trân trọng và ngưỡng mộ.

Đám cưới không có hộp tiền mừng

Không phải vì họ mang theo cây ATM nhận quà bằng cách quẹt thẻ như một đám cưới nọ đâu nhé mà là vì họ muốn thế. Không nhận phong bì của khách dưới mọi hình thức. Điều này đã được thể hiện ngay ở thiệp mời gửi tới khách, ghi rõ không nhận tiền và quà. Khách đến chỉ việc tận hưởng những phút giây ngập tràn hạnh phúc của đôi họ. Hãy ngồi xuống đây, nghe lời tâm sự của cô dâu, chú rể và những tình tiết bạn khó tìm trong cuộc sống này. Chỉ có điều đừng nói chuyện tiền mừng, phong bì ở đây...

Chú rể thú nhận có... người thứ 3

Chú rể người nước ngoài rất phong độ sau khi bày tỏ tình yêu với vợ bỗng dưng làm cả trường chết lặng vì thú nhận ngoài cô dâu, anh còn yêu một người con gái Việt nữa. Bất ngờ anh ta quay người, cúi xuống và cầm tay cô con gái riêng 8t của vợ. Và nói "Đây, cô ấy đây. Và con gái à, có thể cho ta được cưới mẹ của con và chăm sóc thương yêu cô ấy đến hết đời ko?" Cô bé say "Yess...Pleaseeeee...." Một câu nói thôi đã khiến cho cả hội trường bỗng dưng như ngưng đọng lại xong chợt vỡ oà vì những tràng vỗ tay tán thưởng... tiếng huýt sáo, tiếng hú được nối nhau vang lên...

Những vị khách mời đặc biệt: "Dàn" nhà chồng cũ nguyên ban bệ từ chồng cũ, bố mẹ chồng, chị gái chồng... đều mỉm cười hạnh phúc



Khi trên sân khấu là cặp đôi đẹp, rạng ngời hạnh phúc thì ở phía dưới sân khấu có nguyên một hàng ghế là dàn "nhà chồng cũ" cũng đang mỉm cười hạnh phúc lây và chúc phúc cho cô dâu tuyệt vời ngày hôm nay. Bố của cô bé, người chồng cũ của cô dâu đang ngồi đó và ngắm mẹ của con mình được một lần nữa bên bến bờ yêu thương. Tuy nhiên anh ấy không đến một mình, anh ấy đến cùng bố mẹ, đến cùng những người chị gái, những người mà theo đúng nghĩa, người ta gọi là "nhà chồng cũ" của cô dâu. Họ đến để chúc phúc cho cô ấy...

Cái ôm đặc biệt của cuộc chuyển giao... hạnh phúc

Hai người đàn ông đó, một cánh cửa cũ đóng lại và một cánh cửa mới mở ra là chồng cũ và chú rể mới. Họ đang bắt tay, dành cho nhau những cái ôm thật chặt và cạn ly chúc mừng. Kẻ tay bắt mặt mừng, người cám ơn vì người kia đã đến... Thử hỏi trong cái thế giới rộng lớn này, giữa Người với Người có mấy ai thấy được những điều đẹp như thế? Lãng mạn, văn minh, chân tình và đầy màu cổ tích.



Vậy mới nói, thực ra trên cuộc đời này điều gì cũng có thể xảy ra. Có những điều thật tồi tệ nhưng có những điều thật cao cả như thế. Và sự thực có những thứ sau khoảng lặng là ngập tràn ánh sáng của hạnh phúc.

Khi cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa mới mở ra. Những người phụ nữ đã đi qua đau thương, đổ vỡ và những tháng ngày chông chênh cũng thế. Có một ngày họ sẽ được hưởng tất cả những hạnh phúc từ những điều cũ kĩ và cả những thanh âm tuyệt vời của hạnh phúc. Ngày mà có người sẽ tới để nắm tay bạn thì những điều tưởng đã qua nhưng vẫn còn ở đó, chỉ là để gom vào cho hạnh phúc ngày hôm nay của bạn trở nên tuyệt vời hơn.

Trước khi đám cưới tại Hà Nội được diễn ra, cặp đôi này cũng đã có một 1 tiệc cưới nhỏ khác được tổ chức tại đảo Cyprus.



Wedding Planner & Decoration: Lutèce Wedding & Party Planner/ Photography by Viết Sơn from Mr Lee Studio/ Videography by UK Motion.