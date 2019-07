Quý tử nhà Huyền Lizzie và Thu Quỳnh “bắt tay” nhau, khuấy đảo sân chơi “Siêu nhí anh hùng”

Chỉ còn một ngày nữa là Hành trình "Siêu nhí anh hùng" với nhiệm vụ trả lại sân chơi "thật" cho các khu tập thể cũ sẽ diễn ra. Biệt đội anh hùng chắc hẳn đã rất sẵn sàng với những nhiệm vụ "đặc biệt": Dọn sạch "Sân chơi biến mất" ở những khu tập thể, mang sân chơi trở lại bằng "tuyệt chiêu lấm bẩn" và quan trọng hơn, cùng nhau có một cuối tuần đầy vui vẻ để các con hiểu được ý nghĩa của một sân chơi tập thể trong ký ức tuổi thơ.

Thu hút được đông đảo người tham gia gồm các bậc phụ huynh và con cái, "Siêu nhí anh hùng" năm nay còn có sự xuất hiện của những "hot mom" tại Hà Nội. Bạn có đoán được, ai sẽ đồng hành của "Siêu nhí anh hùng" năm nay không?

Cái tên đầu tiên chính là "hotgirl" đời đầu Huyền Lizzie và cậu con trai 4 tuổi với biệt danh "Nem". Xuất hiện cùng mẹ trong rất nhiều sự kiện, bé Nem đã nhanh chóng được người hâm mộ chú ý bởi vẻ ngoài đáng yêu, đôi mắt to tròn và vẻ ngoài "cool ngầu". Huyền Lizzie tiết lộ rằng con trai mình cũng rất hiếu động và thích ra ngoài chơi cùng mẹ.

"Nem lúc nào cũng thích chạy chơi nên mình cũng hay đưa con ra ngoài, tới các khu vui chơi hay công viên giải trí. Quan điểm của Huyền là không bao bọc con quá mức, để bé có thể tự do chạy nhảy, làm điều mình thích. Nghịch bẩn tí mà con học được nhiều bài học thì cũng không sao, miễn mình đảm bảo an toàn cho con là được", Huyền Lizzie chia sẻ. Cô cũng chia sẻ rằng nhiều khi muốn đưa con đi chơi gần nhưng không có vì mọi sân chơi tại Hà Nội đều không đảm bảo an toàn cũng như đã xuống cấp.

Diễn viên Thu Quỳnh là cái tên thứ hai xuất hiện trong "Siêu nhí anh hùng" cùng với cậu con trai 4 tuổi kháu khỉnh - bé Be. Lanh lợi và hoạt bát là những điều Thu Quỳnh dùng để miêu tả cậu con trai nghịch ngợm nhà mình. Nem và Be hứa hẹn sẽ thành một cặp đôi siêu quậy, cùng nhau giải cứu các sân chơi tại Hà Nội.

"Be cũng không chịu ngồi yên hay ở trong nhà quá lâu, trừ khi ngoài trời quá nóng. Dù bận rộn với công việc, mình cũng cố gắng để dành thời gian đưa con đi chơi công viên, khu vui chơi. Nhiều khi cũng muốn đưa con tới sân chơi nào gần nhà để tiết kiệm thời gian nhưng chọn tới chọn lui cũng không có được lựa chọn nào".

Với Huyền Lizzie hay Thu Quỳnh, chương trình "Siêu nhí anh hùng" thực sự có ý nghĩa, không chỉ với các con mà đó còn là cách để gợi lại khoảng trời ký ức của thế hệ 8x, 9x tại Hà Nội. Cả hai bà mẹ đều mong muốn không chỉ những người tham gia hành trình "Siêu nhí anh hùng" lần này mà tất cả các bậc phụ huynh có con tại Hà Nội có thể dành chút thời gian để cùng chung tay trả lại một sân chơi "thật" cho trẻ em. Có vậy, người ta mới tìm được một tuổi thơ đúng nghĩa cho lũ trẻ.