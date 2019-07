Que tránh thai "đi lạc" vào phổi: Chuyên gia khuyến cáo việc đầu tiên cần làm khi tránh thai để không gánh hậu quả đáng tiếc

Người phụ nữ có que tránh thai "đi lạc" vào phổi khiến chị em sợ hãi phương pháp tránh thai



Một bài báo gần đây được xuất bản trong BMJ Case Báo cáo đưa ra một câu hỏi mới mà có lẽ bạn đang lo lắng về vấn đề tránh thai. Một phương pháp tránh thai mà bạn sử dụng có thể nằm bơ vơ lạc lõng ở vị trí nào đó trong cơ thể vô cùng nguy hiểm. Điều đó có thể xảy ra và vẫn có những trường hợp luôn luôn xảy ra.

Theo báo cáo trường hợp, một phụ nữ 31 tuổi giấu tên đã cấy que tránh thai Implanon NXT vào cánh tay. Các thiết bị này là những que nhựa nhỏ, dẻo, được đặt dưới da ở cánh tay và được sử dụng để tránh thai giống như thuốc tránh thai và đặt vòng tránh thai bằng cách sử dụng hormone để ngăn ngừa rụng trứng.Bệnh nhân được nêu trong báo cáo trường hợp được bác sĩ chia sẻ sử dụng các thiết bị Implanon NXT để tránh thai trong 8 năm và có 3 thiết bị khác nhau được chèn vào. Tuy nhiên, sau khi người phụ nữ cấy que tránh thai lần thứ ba thì thấy chảy máu bất thường và tình trạng kéo dài trong 3 tháng.



Khi cô đi khám bác sĩ, họ không thể tìm thấy mô cấy trong tay cô, vì vậy bác sĩ của cô đã yêu cầu chụp X-quang ngực. Họ phát hiện que tránh thai đã di chuyển sang buồng phổi bên trái của cô.



May mắn thay, người phụ nữ trong báo cáo trường hợp đã chữa lành vết thương sau khi loại bỏ mô cấy ra khỏi phổi. Không có biến chứng trong ca phẫu thuật và cô ấy được xuất viện sau 4 ngày nhập viện.

Que tránh thai "đi lạc" vào phổi, tim… có thể xảy ra và điều cần lưu ý để tránh tình trạng này tối đa

Theo BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp), cấy que tránh thai là phương pháp có tỉ lệ tránh thai cao nhất. Bác sĩ sẽ cấy một que nhựa dẻo dưới da cánh tay bạn. Que này sẽ phóng thích progestin vào cơ thể, ngăn không cho tinh trùng gặp trứng. Thủ thuật này chỉ mất vài phút và có hiệu quả kéo dài 3 năm.

"Tổ chức Y tế thế giới cũng liệt kê phương pháp tránh thai này vào danh sách những phương pháp tránh thai nên sử dụng. Và đây là phương pháp được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới", BS Dung chia sẻ.

Tất nhiên là bất cứ phương pháp tránh thai nào cũng có những ưu, nhược điểm nhất định. Phương pháp này thường không gây các phản ứng phụ như rong kinh, viêm nhiễm nhưng giá thành thường cao hơn các biện pháp khác. Nó có nhược điểm là có thể gây rối loạn chu kỳ kinh nguyệt và chống chỉ định với các trường hợp bị viêm gan, viêm thận.

Cấy que tránh thai có thể gây rối loạn chu kỳ kinh nguyệt và chống chỉ định với các trường hợp bị viêm gan, viêm thận.

"Nguyên nhân của việc bị nhiễm trùng do cấy que tránh thai không phải do phương pháp này mà là do lỗi kỹ thuật. Những thủ thuật khi cấy que tránh thai không đảm bảo khâu vệ sinh, tay nghề bác sĩ… đều có thể dẫn đến những rủi ro không mong muốn như nhiễm trùng", BS Dung khẳng định.

Bản thân bác sĩ Dung cũng từng cấp cứu cho một phụ nữ gặp tai nạn khi lấy que tránh thai ra khỏi cánh tay theo thời hạn. Bác sĩ không tìm thấy que tại vị trí cấy do người phụ nữ này bồng bế con tại vị trí cấy. "Tuy nhiên, đây là trường hợp hi hữu, cực hiếm gặp chứ không phải đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ", BS Dung khẳng định.

Chuyên gia khuyên, chị em muốn sử dụng các phương pháp tránh thai đều cần tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên sản phụ khoa để được tư vấn đúng đắn nhất. Nếu muốn sử dụng cách cấy que tránh thai cần tìm đến địa chỉ uy tín để thực hiện để tránh những hậu quả đáng tiếc. Sau khi cấy nên kiểm tra que tránh thai thường xuyên để đảm bảo rằng chúng không đi lạc tới bất cứ vị trí nguy hiểm nào trong cơ thể.