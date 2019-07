Quất hồng bì đang vào mùa rộ, chuyên gia mách hãy tận dụng để cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều khỏe re

Quất hồng bì không chỉ là trái cây thơm ngon trong mùa hè mà còn được dùng làm thuốc chữa bệnh



Mỗi độ tháng 7, những gánh quất hồng bì lại tràn ngập những con phố, những nẻo đường. Mỗi gánh hàng rong bán đầy quất hồng bì không đơn giản là món ăn ngọt dịu, tê tê đầu lưỡi đặc trưng, mùi thơm nưng nức lưu lại cuống họng mà còn gợi nhớ gợi thương tuổi thơ của bao người.

Nhưng những trái vàng óng nhỏ nhỏ xinh xinh không đơn giản là món ăn vặt mà còn là một vị thuốc quý. Thực tế, Đông y sử dụng quất hồng bì để làm thuốc chữa bệnh, trong đó có rất nhiều bệnh thường gặp trong cuộc sống hàng ngày mà cả trẻ con lẫn người lớn đều có thể sử dụng theo công thức để điều trị bệnh.

Theo lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Việt Nam), trong Đông y, lá quất hồng bì vị cay, đắng, tính bình, có tác dụng giải thử (cảm nắng), cảm cúm, hạ sốt, long đờm và giảm ho. Quả vị chua, tính bình, hơi ấm, có tác dụng giảm ho, long đờm, kích thích tiêu hóa và cầm nôn mửa. Hạt quất hồng bì có vị đắng, cay, the, tính ấm. Có tác dụng giảm đau, kích thích tiêu hóa, được dùng chữa đau dạ dày, đau vùng thượng vị, đau bụng co thắt…

Quất hồng bì được sử dụng làm thuốc chữa bệnh theo những cách nào?

Theo lương Vũ Quốc Trung, ngoài việc ăn quất hồng bì như một món đồ ăn vặt, cha mẹ có thể sử dụng loại quả này để chữa ho, sốt cho con rất hiệu quả. Chưa hết, quất hồng bì cũng được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người lớn cực hữu ích. Một số bài thuốc chữa bệnh cực hiệu quả từ quất hồng bì được giới chuyên gia Đông y tin dùng là:

- Chữa ho: Đem quất hồng bì hấp với đường, mỗi ngày uống 4-6g sẽ có tác dụng chữa ho rất tốt.

- Chữa sốt có kèm ho: Dùng 4-6g vỏ quất hồng bì và rễ quất hồng bì sắc lấy nước uống. Nghe có vẻ lạ lùng nhưng vỏ quất hồng bì cùng rễ của loại cây này có công dụng chữa bệnh cực tốt. Nhất là vỏ quất hồng bì, khi ăn, chúng ta thường có xu hướng bỏ vỏ quả nhưng nếu ăn được thì rất tốt cho sức khỏe, miễn là vỏ quả sạch sẽ trước khi được ăn.

- Đầu nhiều gàu, ngứa bẩn: Sử dụng lá quất hồng bì đem nấu lấy nước gội đầu cho sạch sẽ.

- Chữa cảm kèm hạ cơn sốt: Lấy lá quất hồng bì tươi đem rửa sạch, phơi khô và sắc lấy nước uống cho ra mồ hôi sẽ giải cảm, hạ sốt nhanh chóng.

- Giảm tình trạng đau đớn do viêm họng gây nên: Đây là chuyện thường gặp khi bạn phải nằm điều hòa kéo dài trong những ngày nắng nóng hiện nay. Tốt nhất nên trang bị sẵn quất hồng bì ngậm cùng vài hạt muối biển, mỗi ngày ngậm 3-4 lần sẽ giúp làm dịu cơn đau do viêm họng cũng như giảm ho do viêm họng gây nên.

Quất hồng bì là loại quả chữa bệnh rất tốt cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ nhưng muốn đạt hiệu quả tốt nhất, tránh tác dụng phụ cũng cần cẩn trọng liều lượng.

- Làm siro trị ho: Vào mùa quất hồng bì chín rộ, nhiều chị em thường mua để làm siro trị ho cho cả năm. Công thức đơn giản đó là hồng bì 50g đã bỏ hạt và phơi khô, vỏ rễ dâu hay còn gọi tang bạch bì 50g, củ sả 50g, củ bách bộ 50g, ô mai 50g, cát cánh 50g, hạnh nhân 50g, kinh giới 50g, cam thảo 50g, bạc hà 50g.

Đem sắc đặc cô lại và cho thêm đường uống tùy theo lứa tuổi và tình trạng bệnh nặng hay nhẹ trong vài ngày sẽ hết triệu chứng ho, long đờm. Đây là giải pháp chữa ho, long đờm cực hiệu quả tại nhà cho bé mà mẹ không phải lo lắng lạm dụng kháng sinh.

Lưu ý: Quất hồng bì là loại quả chữa bệnh rất tốt cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ nhưng muốn đạt hiệu quả tốt nhất, tránh tác dụng phụ cũng cần cẩn trọng liều lượng. Không tự ý điều chỉnh liều lượng quất hồng bì khi làm thuốc. Những bài thuốc trên có tính tham khảo, nên có thêm sự tư vấn của chuyên gia trong trường hợp cụ thể của bé nhà bạn.