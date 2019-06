Quanh nhà có cây, bạn hãy kiểm tra ngay 9 điều phong thủy dưới đây

1. Cây cong uốn lượn, an nhàn hưởng phúc

Trong phong thủy đặc biệt coi trọng sự khéo léo, có ý nghĩa. Cây cũng vậy, nếu xung quanh nhà có những cây xanh có dáng uốn cong tự nhiên theo ý nghĩa bạn cứ yên tâm tự tại mà tận hưởng phúc khí. Những cây thông, trắc bách hay ngô đồng có hình rồng uốn lượn nhìn có vẻ cổ kính và xưa cũ nhưng đem lại cho lòng người cảm giác an yên. Lòng người tĩnh lặng thì tháng ngày cũng sẽ thanh bình; ngược lại lòng người bất an cuộc sống cũng khó mà yên ổn được. Có người cho rằng lòng người tác động đến cảnh vật, nhưng trái lại có thể thấy môi trường sống không yên thật khó lòng tĩnh tâm vui sống.

2. Đào chắn trước cửa, tiền tài tiêu tán

Cây đào trước nay vẫn luôn liên quan đến vận đào hoa, những loại cây này gợi đến không khí man mác sầu muộn khi từng cánh hoa nhỏ cứ rơi rơi bay bay trong gió. Giờ cũng không có nhiều người trồng đào trước cửa nữa, trừ những hộ dân nuôi trồng phục vụ mỗi dịp tết đến xuân về, thế nhưng cũng nên tránh trồng đào ở trước cửa, vừa ngăn cản những mối quan hệ tốt đẹp lại là loại cây cành giòn, nếu có gió bão dễ gẫy đổ ảnh hưởng đến lối ra vào nhà.

3. Rặng liễu trước nhà, mang lại tai ương

Là hình ảnh ví von với các thiếu nữ, tuy xuất hiện nhiều trong thi ca nhạc họa với bao lời hay ý đẹp, nhưng nếu ngay gần nhà có rặng liễu thì lại chẳng phải điều may mắn hay ho gì. Thậm chí còn có thể mang lại tai ương, mất mạng cho người nhà. Âm khí của cây liễu khá mạnh, trong phong thủy còn được dùng để hóa giải một số việc tâm linh.

4. Cây chắn ngay trước cửa, nhà có cô nhi quả phụ

Cửa ra vào là một bộ phận quan trọng đối với căn nhà và mọi người trong căn nhà đó. Nếu có một cây lớn chắn ngay trước lối vào nhà, gia đình sẽ rơi vào cảnh cô nhi quả phụ, mọi việc đều khó lòng suôn sẻ thuận lợi được.

5. Đối diện rừng cây, nguy hiểm trập trùng

Nếu cửa nhà bạn đối diện với một cánh rừng, mà lại còn là rừng hoang thì thực sự phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, nguyên nhân một phần là âm khí quá nặng. Mở cửa đã thấy một vùng xanh ngắt âm u, thảng hoặc còn có thể có thú hoang nữa.

Rất nhiều biệt thự nhà vườn giờ đây chọn xây ở nơi hoang vắng vì chủ nhân muốn sống cuộc sống thiên về màu xanh, gần gũi, thế nhưng kết quả lại là chủ nhân mắc nhiều bệnh tật, con đường sau này của con trẻ không thuận lợi, vì bị ảnh hưởng quá nhiều âm khí từ cánh rừng, hoặc là lo lắng cho sự an toàn của cả nhà mà thành bệnh.

6. Trước cửa có hai cây, hại vật lợi người

Ở một số vùng cây cối đặc biệt sẽ được trồng thành hai hàng đối diện với cửa, những căn nhà như vậy khó mà nuôi được thú cưng, gia súc nhưng đối với người thì lại không có bất lợi. Yếu tố phong thủy này nên được chú ý, đừng vì vậy mà cố gắng nuôi con gì cũng chỉ mất công tốn sức, khó lòng được lâu dài.

7. Cây còi cọc trọc lóc, khó lòng hòa thuận

Cây vào mùa thay lá thì khó mà tránh được tình trạng trơ trụi khẳng khiu, thế nhưng bốn mùa cây đều như vậy thì lại không phải việc hay lắm. Điều này chứng tỏ đất đai nơi đó không màu mỡ, khô cằn, khí hậu cũng không thuận hòa. Để từ đó thấy được môi trường sống cũng không dễ chịu với con người, khiến dễ nảy sinh tranh chấp hiềm khích.

8. Cây cổ thụ dáng cổ quái, ảnh hưởng danh tài

Những cây cổ thụ lâu đời thường rất linh thiêng và cổ quái, ở gần đó thường tránh không khỏi sẽ gặp một ít chuyện lạ kỳ, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của con người. Nhưng quan trọng hơn là thái độ của mỗi người khi đối diện với vấn đề, bình tĩnh không có lòng muốn lợi dụng để hại người thì sẽ chẳng đến mức thân bại danh liệt.

9. Rặng tre trúc rậm rạp, cơm no áo ấm

Trúc tre luôn là loài cây đem lại sự may mắn an lành, xuất hiện trong nhiều thi từ điển tích của nhà Phật. Nhìn thấy rặng trúc mướt mát xanh cũng khiến lòng người vì vậy mà nhẹ nhõm dễ chịu hơn. Tre trúc tạo cảm giác thanh cao thanh lãnh, trừ tà cầu an. Nhà có cây trúc mọi sự may mắn an bình, con trẻ cũng học hành suôn sẻ, sáng dạ thông minh.