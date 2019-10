"Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều": Dương Tử bị nghi ngờ sử dụng photoshop trong phim đóng cùng Tiêu Chiến

Nhà sản xuất Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều vừa tung ra poster chính thức vào ngày 29/10. Ngay sau đó, Dương Tử bị cộng đồng mạng xứ Trung phát hiện lạm dụng photoshop trong bức ảnh chụp chung cùng Tiêu Chiến.

Nếu phóng to hình nữ diễn viên thì người xem có thể nhận ra điểm bất thường. Hai gò má của Dương Tử bị sưng và khá to so với tổng thể khuôn mặt. Điều này đã dấy lên tranh cãi trong cộng đồng mạng xứ Trung. Trước đó, Dương Tử cũng nhiều lần vướng tin đồn sử dụng phần mềm chỉnh sửa ở các hình ảnh quảng cáo.



Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Lâm Chi Hiệu, sinh viên năm cuối có khả năng nghệ thuật về trình diễn đàn Cello. So với bức ảnh vướng nghi án photoshop, khoảnh khắc Dương Tử đứng cạnh cây đàn Cello được đánh giá cao hơn nhờ thời trang sang trọng, khác xa hình tượng đáng yêu trước đó.

Bên cạnh cặp đôi chính, nữ phụ Cao Hy cũng nhận về nhiều chú ý. Trong phim, Cao Hy được xem là tình địch của Lâm Chi Hiệu khi cả hai cùng đem lòng yêu thương Cố Ngụy. Vai diễn này được giao cho Mã Tu Diệp, một gương mặt mới trên màn ảnh Cbiz. Mã Tu Diệp sinh năm 1997, tốt nghiệp trường Học Viện Nghệ Thuật Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân. Mã Tu Diệp từng gây ấn tượng qua vai diễn Mã Văn trong bộ phim Hành động phá băng vừa phát sóng cách đây không lâu.

Trước khi poster được tung ra, Mã Tu Diệp đã từng lấn lướt Dương Tử trong một bức ảnh hậu trường. Nhìn vào khoảnh khắc bộ ba Mã Tu Diệp, Dương Tử và Tiêu Chiến đứng cùng nhau, nhiều người lầm tưởng rằng nữ phụ và nam chính mới là cặp đôi của bộ phim này. Dương Tử từng bị nhận xét quê mùa, lép vế trước một Mã Tu Diệp mang nhan sắc xinh đẹp và thần thái nữ thần.

Trong Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều, Dương Tử vào vai cô sinh viên năm cuối tên Lâm Chi Hiệu đang phải đối mặt với thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời. Không chỉ đứng trước nguy cơ từ bỏ cơ hội làm việc ở nước ngoài vì cha ruột bị bệnh, Lâm Chi Hiệu còn chia tay với người bạn trai mình yêu thương. Trong lúc cuộc sống tuyệt vọng nhất, Cố Ngụy (Tiêu Chiến) đã bước vào cuộc sống Lâm Chi Hiệu và cùng cô vượt qua tất cả.

Bộ phim Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều sẽ được phát sóng vào năm 2020 theo kế hoạch dự kiến.