Premier Village Phu Quoc Resort nhận cơn mưa giải thưởng quốc tế chỉ sau một năm ra mắt

Tọa lạc tại Mũi Ông Đội, dải đất hai mặt biển hiếm có ở Nam Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng do Tập đoàn Sun Group kiến tạo và Tập đoàn AccorHotels quản lý mang tới cho du khách trải nghiệm "có một không hai" khi được ngắm bình minh và hoàng hôn ở cùng một vị trí. Sự độc bản này, cùng với việc hội tụ đầy đủ những yếu tố nghỉ dưỡng đẳng cấp đã giúp Premier Village Phu Quoc resort chỉ sau một năm ra mắt, đã thắng lớn với hàng loạt giải thưởng: "Khu nghỉ dưỡng biệt thự hàng đầu châu Á", "Khu nghỉ dưỡng biệt thự hàng đầu Việt Nam" do WTA 2019 khu vực châu Á- châu Đại Dương trao tặng và "Khu nghỉ dưỡng biệt thự sang trọng hàng đầu châu Á" do WLHA 2019 trao tặng.

Nói về lý do Premier Village Phu Quoc resort đạt giải thưởng "Khu nghỉ dưỡng biệt thự sang trọng hàng đầu châu Á", Michael Hunter Smith, Giám đốc Marketing của World Luxury Hotel Awards (WLHA) cho biết: "Khoảng một tháng trước sự kiện, 800 khách sạn trên khắp thế giới được đánh giá trực tuyến bởi khách nghỉ, các đơn vị lữ hành, đại lý du lịch đã trải nghiệm. Do đó, chúng tôi, đơn vị tổ chức giải không thực sự là người quyết định mà chính các khách nghỉ đã bình chọn cho các bạn. Và tôi nghĩ, Premier Village Phu Quoc Resort xứng đáng được giải".

Chia sẻ niềm vui lớn khi cùng lúc được vinh danh với nhiều danh hiệu cao quý từ hai tổ chức giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực du lịch, ông Axel Harmand - Tổng giám đốc Premier Village Phu Quoc Resort nói: "Những giải thưởng này là niềm vinh dự to lớn với một khu nghỉ dưỡng chỉ vừa mới đi vào hoạt động chưa đầy một năm. Đây cũng là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của chúng tôi, để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm sang trọng và đẳng cấp nhất trên một vùng biển đẹp như thiên đường tại Việt Nam là Phú Quốc".

Không chỉ là thiên đường thực thụ với bình minh màu bạc và hoàng hôn màu hồng tím, biển xanh trong giao hòa với bầu trời vô tận, cát trắng mịn trải dài ôm lấy những đường cong của núi, Premier Village Phu Quoc Resort chính là lựa chọn hoàn hảo cho một kỳ nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Còn gì tuyệt vời hơn mỗi sáng được đánh thức bởi ánh bình minh ghé vào phòng ngủ, hay mỗi chiều ngồi ngắm hoàng hôn tại ban công, những căng thẳng mệt mỏi đời thường sẽ được gió biển cuốn đi, tâm hồn du khách trở nên phấn chấn trước vẻ đẹp quá đỗi lộng lẫy của thiên nhiên.

Được bao quanh bởi thiên nhiên hữu tình, Premier Village Phu Quoc Resort trở thành "gương phản chiếu" vẻ đẹp lộng lẫy của Mũi Ông Đội khi sở hữu không gian nghỉ dưỡng hết sức tinh tế và nhẹ nhàng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp cho du khách với những tiện nghi hiện đại và trải nghiệm đẳng cấp.

Tất cả các căn biệt thự hai tầng tại khu nghỉ dưỡng đều có từ ba đến bốn phòng ngủ, phòng khách và bếp rộng rãi, tiện nghi, giống như ngôi nhà thứ hai của du khách trên đảo Ngọc.

Với nhiều loại hình biệt thự như biệt thự trên ghềnh đá được thiết kế cho những du khách thích riêng tư, biệt thự biển và biệt thự hướng biển dọc bãi cát mở ra những không gian khoáng đạt trước biển, biệt thự trên đồi xen lẫn với rừng nhiệt đới, mang đến trải nghiệm ngắm bình minh và hoàng tại cùng một vị trí, Premier Village Phu Quoc Resort không ngừng khiến du khách vỡ òa với những cảm xúc kỳ diệu trước thiên nhiên, biển trời Phú Quốc.

Giữa rất nhiều tiện ích và dịch vụ giải trí dành cho người lớn như thư giãn với các liệu pháp trị liệu ở Plumeria Spa, lặn biển, câu cá… khi chọn nghỉ dưỡng tại đây, thì Premier Village Phu Quoc Resort cũng không quên dành một thiên đường riêng cho trẻ em. Khu vui chơi giải trí và Câu Lạc Bộ Trẻ Em – Kid’s Club với đa dạng trò chơi cho các bé được bố trí ngay khu vực trung tâm của khu nghỉ, để kỳ nghỉ của các gia đình ở chốn thiên đường này là một trải nghiệm hoàn hảo đúng nghĩa.

Sở hữu 2 nhà hàng, 2 quán bar và 1 Café Deli, Premier Village Phu Quoc Resort còn đem đến cho khách nghỉ những lựa chọn ẩm thực sang chảnh và độc đáo mà không phải nơi nào cũng có. Còn gì tuyệt vời hơn là cùng người mình yêu thương thưởng thức nghệ thuật ẩm thực đến từ các đầu bếp đẳng cấp quốc tế trong khung cảnh yên bình và lãng mạn ở nơi đất trời hòa cùng bản tình ca biển cả. Tiệc nướng BBQ ngay trên bãi biển mỗi cuối tuần chắc chắn sẽ khiến kỳ nghỉ giữa chốn thiên nhiên yên bình càng tuyệt vời và không thể nào quên.

Tất thảy những trải nghiệm độc đáo mà chỉ Premier Village Phu Quoc Resort mới có ấy chính là câu trả lời cho việc cùng lúc, hai tổ chức giải thưởng uy tín quốc tế vinh danh khu nghỉ dưỡng này. Cùng với 6 khu nghỉ dưỡng khác do Tập đoàn Sun Group kiến tạo được vinh danh dịp này, Premier Village Phu Quoc Resort khẳng định một lần nữa đẳng cấp cũng như chất lượng của những công trình được đầu tư bởi Tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.

Những giải thưởng này cũng cho thấy tầm cao mới của du lịch Phú Quốc, khi liên tục hai năm qua, đảo Ngọc đã không ngừng được vinh danh với những giải thưởng danh giá dành cho các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Tương lai của hòn đảo xứng danh thiên đường nghỉ dưỡng sang trọng của thế giới đang được bắt đầu từ những công trình như thế.