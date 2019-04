Phúc XO đeo toàn vàng giả, thừa nhận để "câu view" giúp bản thân nổi tiếng

Sáng 12/4, theo nguồn tin riêng của phóng viên, cơ quan chức năng TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" của Trần Văn Phúc (tức Phúc XO, 36 tuổi) - chủ quán karaoke XO Pharaon trên đường Trường Chinh, quận 12.

Cũng theo nguồn tin này, trong quá trình ghi lời khai Phúc tại cơ quan công an, anh này thừa nhận hàng chục kg vàng mình vẫn đeo trên người là vàng giả.

Lý giải về việc này, Phúc cho rằng bản thân thấy người dân hiếu kỳ với việc mình đeo vàng giả, nên sử dụng chiêu này để làm truyền thông, "câu view" trên mạng xã hội, giúp bản thân nổi tiếng, thuận lợi cho việc kinh doanh.

Cơ quan chức năng cũng xác định, dàn xe tay ga gắn biển số ngũ quý của Phúc XO đều là biển kiểm soát giả.

Phúc XO (bên phải) và em trai tại cơ quan điều tra.

Trước đó, rạng sáng 10/4, Đoàn kiểm tra liên ngành, Công an TP HCM phối hợp cùng Công an quận 12 kiểm tra quán karaoke XO trên đường Trường Chinh (phường Tân Thới Nhất, quận 12) do Phúc XO làm chủ.

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm liên quan hoạt động kinh doanh karaoke, thu giữ tang vật nghi là ma túy, gần 90 người nghi sử dụng chất cấm.

Cơ quan chức năng sau đó đưa Phúc XO và 8 nhân viên quán về trụ sở để phục vụ công tác điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 39 khách dương tính ma túy.

Tối 10/4, sau khi khám xét nhà riêng của gia đình Phúc XO, Phòng cảnh sát Hình sự, Công an TP HCM phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa quán karaoke XO trên đường Trường Chinh (quận 12) để khám xét.

Trần Ngọc Phúc sinh ra và lớn lên ở TP HCM trong một gia đình làm doanh nghiệp vận tải hàng hóa tại quận 10 (TP HCM). Theo lời kể của anh này, năm 23 tuổi anh có nhiều chứng chỉ nghề nhưng đi xin việc không ai nhận. Sau một thời gian chạy xe taxi, xe khách, Phúc làm giàu bằng nghề buồn bán dầu ăn.



Trước đó, Phúc XO nổi tiếng được nhiều người biết đến với số lượng vàng khủng đeo trên người, nặng tới 13kg, thậm chí có thời điểm lên đến 17kg (đến nay đã được xác định là vàng giả).

Ngoài số vàng trên, Phúc XO tung tin rằng anh ta một dàn siêu xe mô tô, ô tô hiếm, rất có giá trị cùng nhiều khối tài sản khác.

Trong trận đấu Việt Nam - Philippines giải AFF Cup 2018, Phúc XO gây chú ý khi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ cổ vũ, xung quanh phúc XO có thêm 4 vệ sĩ vừa làm nhiệm vụ bảo vệ, đồng thời giúp đỡ Phúc nâng chiếc "vòng vàng giả" trên cổ cho đỡ nặng.