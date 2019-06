Phụ nữ tuổi băm và cuộc chiến không khoan nhượng giữ gìn thanh xuân

Một đạo diễn có tiếng từng nói, đại ý: "Trong các đức tính thường được vinh danh cho phụ nữ Việt, hy sinh là đức tính cần bỏ nhất". Điều này không có nghĩa bạn sẽ trở thành một người ích kỷ mà đơn giản, biết yêu bản thân mình hơn. Tại sao người phụ-nữ-tiêu-chuẩn lại phải quên mình đến héo mòn, già úa? Trong khi đó, bạn hoàn toàn có thể khoẻ, đẹp, tràn đầy sức sống để quan tâm đến người thân yêu và cùng lan tỏa nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày.

Phụ nữ tuổi băm đang dần bước sang ngưỡng lão hoá rồi, bạn hãy xốc lại tinh thần, chăm sóc bản thân thật tốt, chống lại sự lão hoá đang ùa về để "bảo toàn" sự trẻ trung của mình bằng những thói quen ngay dưới đây đi nào.





Vì sao các cô gái trẻ độc thân luôn rạng rỡ, tươi tắn còn các bà mẹ trẻ lúc nào cũng toát ra một vẻ "bỉm sữa" đặc trưng, với mái tóc tả tơi buộc túm lại, gương mặt phờ phạc không son môi, khô sạm đến đáng thương? Chỉ mới cách đây vài năm, bạn chính là cô gái độc thân vạn người mê, mà giờ tịnh tiến đến đoạn "vạn người chê" một cách cam tâm vậy.

Thế nên chị em ơi, dù có bận rộn với công việc, gia đình hay con nhỏ, bỏ bê bản thân là điều không bao giờ được phép xuất hiện trong từ điển lối sống của bạn.

Này nhé, bạn hãy ngay lập tức bổ sung một set dưỡng da có chức năng chống lão hóa ngay đi. Một chu trình chăm sóc da chỉ mất khoảng 15 phút mỗi ngày là đã đủ giúp bạn làm sạch, dưỡng ẩm và còn đặc trị các vấn đề chuyên biệt rồi. Nếu bạn cảm thấy mù mờ chuyện mỹ phẩm, đừng ngại hỏi em bé đồng nghiệp là "cô gái vàng trong làng mỹ phẩm" chỉ cho, hoặc tới cửa hàng một thương hiệu có tiếng và để nhân viên tư vấn những sản phẩm hợp với mình.







Chăm da đẹp, diện mạo từ bên ngoài chưa bao giờ là đủ, ăn uống lành mạnh là một yếu tố quan trọng để bạn duy trì sức khoẻ bản thân. "You are what you eat" chưa bao giờ là một câu nói bị phóng đại, bởi làn da của bạn, vóc dáng của bạn, sức khỏe, thậm chí, mùi hương người bạn đều do chế độ ăn uống chi phối.



Cách tốt nhất và tiết kiệm nhất để quản lý việc ăn uống của bản thân và cả gia đình, chính là tự nấu nướng và nấu những món ăn lành mạnh. Bạn không cần bắt cả gia đình phải ăn salad, ăn yến mạch thay cơm rồi chỉ "chịu đựng" được 1 tuần là quay trở về cách ăn uống tuỳ hứng kiểu cũ. Cách tốt nhất để ăn uống hằng ngày vẫn ngon miệng nhưng tốt cho sức khoẻ hơn chính là vẫn giữ những món ăn quen thuộc, nhưng khéo léo lành mạnh hoá chúng lên.

Ví dụ, vẫn là cơm canh với thịt kho đưa cơm, nhưng bạn có thể khéo điều chỉnh dần, tăng lượng rau trong món canh, chọn phần thịt nạc hơn và kho nhạt hơn. Như vậy, bạn vẫn có thể duy trì bữa cơm thuần Việt ngon miệng, nhưng lại nạp vào cơ thể nhiều rau xanh hơn, nhiều protein từ thịt hơn (nhờ món nhạt bớt) và giảm lượng tinh bột từ cơm.

Các gia đình có con nhỏ và cả người lớn nữa, nhất định phải lòng những món chiên rán giòn rụm, thơm lừng đúng không? Bạn vẫn có thể ăn đồ chiên rán, nhưng sử dụng một chiếc nồi chiên không dầu thế hệ mới xịn sò như của Philips thì chắc chắn, khái niệm đồ chiên rán sẽ hoàn toàn được định nghĩa lại.



Không còn những chảo dầu sôi nghi ngút, mỡ bắn lung tung, ám mùi, nồi chiên không dầu của Philips sở hữu công nghệ Twin TurboStar cho luồng khí nóng với công suất cao di chuyển đều liên tục khắp lồng nồi, giúp thực phẩm được chiên rán giòn đều, thơm ngon và ít dầu mỡ hơn cách nấu truyền thống tới 90%. Gà chiên, khoai tây chiên sẽ chẳng còn ngập mỡ nhưng lại vẫn giòn rụm, thơm lừng, đảm bảo vừa ngon miệng vừa thân thiện hơn với sức khỏe.

Bên cạnh đó, bạn còn có thể làm các món nướng, rang ngon như hàng làm. Một bữa sáng với khoai lang nướng, hạt rang hay các loại rau làm thành đồ nướng giòn chips vừa đủ năng lượng lại còn tốt cho sức khỏe.

Màn hình điện tử, lồng nồi chống dính, hệ thống chống mùi, công suất mạnh mẽ, thậm chí cả con chip công thức đi kèm khiến việc nấu và nướng tiện lợi với 1 nút bấm, tiết kiệm thời gian. Chẳng cần canh me bếp núc, bạn chỉ cần đề nồi chiên không dầu của Philips tự động chế biến bữa ăn còn mình thoải mái làm những công việc khác và một bữa ăn hạn chế dầu mỡ, thơm lừng sẽ thịnh soạn ngay tắp lự cho cả gia đình.

Một chế độ ăn lành mạnh sẽ chẳng còn khó khăn cho những gia đình thành thị bận rộn. Chỉ cần khéo léo điều chỉnh công thức ăn uống, khéo lựa chọn những món đồ tiện nghi thông minh, những bà mẹ hiện đại bận rộn hoàn toàn có thể đảm việc nước, xuất sắc việc nhà mà vẫn duy trì nhan sắc tươi trẻ của mình.

Chăm sóc làn da, có chế độ ăn uống lành mạnh, bạn cần một yếu tố nữa để tạo nên lối sống hoàn hảo: tập thể dục, thể thao. Bất kỳ một bộ môn nào, từ nhẹ nhàng như yoga đến sôi nổi như nhảy zumba, sexy dance hay chạy bộ, tập gym cũng đều có khả năng giúp bạn cải thiện sức khỏe thể chất của mình.

Tập yoga giúp bạn cải thiện phần cơ bên trong với cơ thể dẻo dai, săn chắc, tập gym giúp cơ khỏe lên trông thấy với khả năng cải thiện từng khu vực rõ rệt. Trong khi đó, các bộ môn nhảy lại được nhiều chị em yêu thích vì vui vẻ, sôi nổi và đốt mỡ dưới da cực đỉnh. Chọn bộ môn nào đi nữa, bạn cũng sẽ được giải phóng hình thể, loại bỏ đống mỡ bèo nhèo làm chùng cả vóc dáng, thư giãn tinh thần và trở nên tràn đầy năng lượng hơn.

Bạn vẫn thường nhìn những cô diễn viên U40 xứ Hàn như Jun Ji Hyun sau gần 20 năm vẫn trẻ đẹp rồi cho rằng người ra may mắn ư? Không đâu, mỗi ngày, Jun Ji Hyun đều dậy từ 6h sáng để chạy thể dục và còn xen kẽ bơi, tập yoga. Lịch trình của một minh tinh châu Á bận rộn vậy nhưng Jun Ji Hyun không bao giờ bỏ thể dục bởi luyện tập đã trở thành một phần lối sống duy trì vóc dáng, nhan sắc không tuổi được toàn châu Á ngưỡng mộ của cô.

Thế nên, còn chần chừ gì mà không tranh thủ tham gia lớp yoga buổi trưa cùng hội chị em, hoặc sáng sớm đi bơi, hoặc tuần 3 buổi cày mình trong phòng gym với PT. Vóc dáng, sức khoẻ và cả tinh thần của bạn chắc chắn sẽ trẻ ra 5 tuổi chỉ sau 5 tuần tập tành thể thao. Và hãy nhớ, thể thao là lối sống chứ không phải là giây phút cao hứng rồi tắt lịm trong những ngày sau.

Mọi người vẫn nói phụ nữ thời hiện đại bận rộn. Nhưng thời hiện đại, thời của công nghệ mang lại cho chúng ta không ít tiện nghi để cuộc sống thêm phần thoải mái, còn bạn vẫn mãi trẻ xinh, đúng không nào?