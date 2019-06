Phụ nữ sống lâu thường có 5 đặc điểm này, bạn được mấy điểm?

Phụ nữ sống lâu thường có 5 đặc điểm này, nếu bạn có từ 3 đặc điểm, thật sự đáng để chúc mừng.



1. Tóc trắng xuất hiện muộn

Từ góc nhìn Đông y, "tóc là hoa của thận", "tóc là phần dư của máu". Đối với tóc, tóc chắc khỏe hay dễ rụng, tóc bóng mượt hay khô héo không chỉ phụ thuộc vào độ sung mãn của tinh khí trong thận mà còn phụ thuộc vào khả năng nuôi dưỡng của máu. Phụ nữ càng khỏe mạnh, sống lâu thì tinh khí và máu càng dồi dào, tóc tự nhiên sẽ bóng mượt, tóc sẽ lâu bạc hơn.

2. Đôi môi hồng hào

Môi có thể phản ánh sức khỏe của một người, trong hoàn cảnh bình thường phụ nữ có đôi môi hồng hào, sáng bóng cho thấy khí huyết tương đối tốt, cơ thể khỏe mạnh, có thể sống trường thọ. Ngược lại, khi cơ thể xuất hiện vấn đề, sắc môi sẽ biến đổi, ví dụ một người bị bệnh tim thì màu môi sẽ chuyển sang màu tím.

3. Kinh nguyệt đều đặn

Thông qua biểu hiện kinh nguyệt của phụ nữ cũng có thể đánh giá sức khỏe cơ thể người phụ nữ đó có tốt hay không. Chu kỳ kinh nguyệt đều đặn là dấu hiệu tốt nhất cho biết sự cân bằng hormone trong cơ thể.

Kinh nguyệt sẽ loại bỏ sắt ra khỏi cơ thể. Chất sắt nuôi các gốc tự do nên làm tăng nguy cơ bị bệnh tim, đột quỵ và Alzheimer (suy giảm thần kinh). Khi các phân tử sắt tuôn ra do kinh nguyệt thì cũng đồng thời loại bỏ luôn các gốc tự do, vì thế phụ nữ tránh được nhiều nguy cơ bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.

Nếu việc hành kinh bạn đều đặn, điều đó cho thấy các hoóc-môn trong cơ thể bạn cân bằng. Khi chu kỳ kinh nguyệt bị rối loạn, chứng tỏ buồng trứng và tử cung của người phụ nữ đang bị tổn thương, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Do vậy, phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt tương đối đều đặn, biểu hiện sức khỏe tốt.

4. Phần mông to

Mông là một phần rất quan trọng của phụ nữ, có nghiên cứu cho rằng phụ nữ có mông đầy đặn nở nang càng nhanh nhẹn, thông minh. Ngoài ra, theo các nhà khoa học ở Viện Y tế dự phòng Đan Mạch đã phát hiện thấy rằng mỡ ở mông có chứa chất chống viêm tự nhiên rất quý giá - adiponectin có tác dụng bảo vệ các mạch máu khỏi bị thương tổn.

Theo nghiên cứu từ Đại học Oxford, vòng 3 phụ nữ lớn còn giảm nguy cơ mắc các bệnh hiểm nghèo về tim mạch và tiêu hóa. Vì vậy ở góc nhìn sức khỏe, phụ nữ có vóc dáng quả lê dễ có tuổi thọ lý tưởng.

5. Tay chân ấm áp

Bàn tay và bàn chân lạnh là một vấn đề phổ biến đối với hầu hết phụ nữ. Nếu hiện tượng này xảy ra thường xuyên, điều đó có nghĩa là lưu thông máu không tốt, trong cơ thể có khí lạnh, nếu không kịp điều tiết, sẽ tổn thương đến sức khỏe của chúng ta. Phụ nữ có chân tay tương đối ấm áp, chứng tỏ hệ tuần hoàn máu tương đối tốt, cơ thể khỏe mạnh, tự nhiên sẽ sống thọ hơn.

(Nguồn: QQ)