Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch sau 35 tuổi không chỉ giúp chồng giàu có mà còn khiến gia đạo hưng thịnh, hậu vận thập toàn thập mỹ

Tử vi học có nói, bên cạnh con giáp thì ngày sinh tháng đẻ âm lịch cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Có những người tuy không sinh ra trong gia đình giàu có sung túc nhưng họ may mắn được sinh vào thời khắc hoàng kim nên cuộc sống tương lai gặp nhiều may mắn, càng lớn tuổi càng được quý nhân và thần tài chiếu cố, nhờ vậy mà gia đình của họ cũng ấm no hạnh phúc.

Trong số những tháng âm lịch, có 3 tháng được xem là thời khắc hoàng kim trong tháng, vì vậy phụ nữ nào sinh vào 1 trong 3 tháng này thì cuộc sống trước hôn nhân không những may mắn mà sau hôn nhân còn vượng phu ích tử. Họ không chỉ giỏi việc nhà mà còn đảm việc nước, bản thân tự mình tạo dựng sự nghiệp chưa đủ mà còn giúp chồng con và gia đạo ngày càng thịnh vượng, thành công. Cùng xem là tháng nào nhé!



Tháng 2 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 2 âm lịch có tính cách ôn hòa, hiền lành, giản dị, bất kể cuộc sống có khó khăn, trắc trở thế nào, họ cũng vẫn điềm tĩnh, tự mình có bản lĩnh để vượt qua mọi thứ, nhờ vậy mà cuộc sống khi bước vào đời gặp nhiều thuận lợi. Trong cuộc sống, những người sinh vào tháng này thường có nhiều tham vọng vào ngành nghề và sở trường của mình, họ nhiệt tình trong công việc và sống có trách nhiệm, do đó thường gặt hái được nhiều thành công vào trước 30 tuổi. Đối với phụ nữ, nếu như sau 35 kết hôn thì sẽ được tận hưởng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Họ không chỉ tạo dựng cơ ngơi vững chắc cho bản thân mình mà còn giúp đỡ chồng phát triển sự nghiệp riêng, đem lại nhiều may mắn và tài lộc cho gia đạo.

Tháng 8 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 8 âm lịch thường có tính cách hoạt bát, lạc quan, nhiệt huyết trong công việc và đam mê với những gì mình theo đuổi. Người sinh vào tháng này bất kể cuộc sống thế nào, họ vẫn tự lập, tự do sáng tạo và không thích dựa dẫm vào bất cứ ai. Phụ nữ sinh vào tháng 8 âm lịch luôn có một sự cuốn hút đặc biệt, vì vậy họ cũng có nhiều vận đào hoa bên cạnh. Tử vi học có nói, bước vào giai đoạn trung vận, những người này thường công thành danh toại, không những xây dựng sự nghiệp riêng vững chắc mà còn có khả năng tạo dựng hạnh phúc ấm êm viên mãn. Sau 35 tuổi, những người này sẽ có được mọi thứ, họ là những người sinh ra để gặp được nhiều may mắn, chẳng may cuộc sống có chút vất vả khó khăn thì cũng chỉ là giai đoạn nhất thời.

Tháng 11 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 11 âm lịch có vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại là người sống tình cảm, biết lắng nghe và sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì gia đình. Những người sinh vào giai đoạn này thường gặp khó khăn trong tiền vận nhưng lại được đền đáp xứng đáng vào trung vận và hậu vận. Đặc biệt đối với phụ nữ sinh vào tháng này, họ không những sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn mà còn có đầu óc thông minh, sáng tạo, dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. Tử vi học có nói, sau 35 tuổi, những người này có khả năng xây dựng sự nghiệp và cuộc sống riêng. Nếu như kết hôn, thì họ sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình, không chỉ giúp chồng phát triển sự nghiệp mà còn có khả năng nuôi dạy con nên người thành tài, hậu vận giàu có viên mãn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)