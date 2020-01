Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này, trước có quý nhân phù trợ, sau có thần tài chiếu cố, năm 2020 không thành Rồng cũng thành Phượng

Tử vi học có nói, bên cạnh con giáp thì ngày sinh tháng đẻ âm lịch cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Có những người tuy không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng lại được sinh vào thời khắc may mắn, hoàng kim nên cuộc sống tương lai luôn đủ đầy hạnh phúc. Những người này khi ra đời luôn có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng dễ dàng gặp được may mắn. Trong số 12 tháng âm lịch, có 3 tháng được xem là may mắn nhất, vì vậy phụ nữ nào được sinh vào 1 trong 3 tháng này thì xác định cả đời không lo lắng cơm áo gạo tiền. Đặc biệt, kể cả khi họ gặp khó khăn trắc trở cũng sẽ vượt qua ngoạn mục. Trong năm 2020 này, những người sinh vào 3 tháng này sẽ xây dựng sự nghiệp vững chắc kéo theo tài vận dồi dào. Cùng xem đó là tháng nào nhé!



Tháng 1 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 1 âm lịch thường có tính cách mạnh mẽ, kiên định, luôn không nỗ lực cố gắng trong mọi hoàn cảnh để tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Những người này thường không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng lại luôn có quý nhân phù trợ, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều gặp nhiều may mắn. Bước vào giai đoạn trung vận, những người sinh vào tháng 1 không chỉ xây dựng sự nghiệp thăng hoa mà còn được tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc bên gia đình thân yêu. Đặc biệt, trong năm 2020 này, những người sinh vào tháng 1 sẽ khổ tận cam lai, ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng trong năm nay sẽ gặp được nhiều may mắn, sẽ hóa hung thành cát, cuộc sống sẽ sớm giàu có trong tích tắc.

Tháng 5 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 5 âm lịch thường có tính cách điềm đạm, thấu tình đạt lý và biết suy nghĩ cho người khác. Họ thường có vẻ bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại mạnh mẽ và kiên định không tưởng. So với những người khác, phụ nữ sinh vào tháng này có bản lĩnh tuyệt vời, không chỉ có khả năng tự mình tạo dựng phú quý mà còn đem đến may mắn và sự thịnh vượng cho gia đình. Bước vào giai đoạn trung vận, đa số họ đều công thành danh toại, không phải là người có chức có quyền thì cũng là người giàu có viên mãn. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận mỗi ngày đều có sự phát triển rõ rệt. Đặc biệt, trong năm 2020 này, những người sinh vào tháng này hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận cơ hội hoàng kim, có thể giúp họ đổi đời và tận hưởng cuộc sống thập toàn thập mỹ.

Tháng 8 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 8 âm lịch có tính cách lạc quan, yêu đời, luôn đem lại nhiều niềm vui cho người khác. Đối với gia đình và bạn bè, họ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Dù được sinh ra trong hoàn cảnh nào, những người sinh vào tháng này luôn tự tin, vững chãi, biết tiến lên phía trước để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Bước vào giai đoạn trung vận, những người này thường sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, bên cạnh đó họ còn xây dựng cuộc sống hôn nhân viên mãn đủ đầy, gia đạo không chỉ thịnh vượng mà bản thân còn phát triển khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Trong năm 2020 này, những người sinh vào tháng 8 sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, sự nghiệp và tài vận thăng hoa, nếu như không thành Rồng cũng thành Phượng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)