Phụ nữ sinh vào 3 tháng âm lịch này, sau khi kết hôn hạnh phúc viên mãn, phú quý trường tồn, cả đời vạn sự đại cát

Nhiều người không biết rằng, vận mệnh của người phụ nữ có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của chính họ cũng như gia đình hai họ. Trong cuộc sống, người phụ nữ đóng vai trò vô cùng quan trọng, họ không chỉ là chỗ dựa vững chắc cho người đàn ông yên tâm lập nghiệp mà họ còn là nguồn động lực có khả năng giúp gia đạo hưng thịnh. Tử vi học có nói, bên cạnh con giáp thì ngày sinh tháng đẻ âm lịch đóng góp một phần quan trọng trong vận mệnh tương lai. Trong số 12 tháng âm lịch, có 3 tháng sinh được xem là hoàng kim nhất, vì vậy phụ nữ nào sinh vào một trong 3 tháng này thì xác định cuộc sống sau khi kết hôn sẽ êm đềm hạnh phúc. Hơn nữa, độc thân khó khăn bao nhiêu thì sau khi yên bề gia thất sẽ được bù đắp bấy nhiêu. Nhìn chung, họ là những người khổ tận cam lai, hậu vận sẽ ấm êm đủ đày. Cùng xem đó là những tháng sinh nào nhé!



Tháng 2 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 2 âm lịch thường có một tinh thần lạc quan, yêu đời và luôn nhìn cuộc sống với ánh mắt rạng ngời, tươi sáng. Bởi lẽ đây là thời gian chuyển từ đông sang xuân, vạn vật cỏ cây đều đâm chồi nảy lộc, vì vậy người sinh vào tháng này cũng vui vẻ và đem đến nhiều may mắn cho người khác. Tử vi học có nói, phụ nữ sinh vào tháng 2 lúc độc thân được bạn bè và mọi người yêu quý bởi bản tính dễ chịu và sống vì người khác. Đến khi kết hôn, những người sinh vào ngày này sẽ gặp được ý trung nhân tâm đầu ý hợp, kể từ đây cuộc sống của họ cũng được hưởng nhiều phúc đức hơn. Sau 35 tuổi, những người sinh vào ngày này sẽ được thần tài và các vị thần may mắn phù trợ hết mực, vận may của họ lội ngược dòng giúp sự nghiệp và tài vận đều suôn sẻ. Hơn nữa, phúc khí vốn có của họ sẽ lan tỏa đến những người thân trong gia đình, giúp họ thành công và may mắn những năm tháng về sau.

Tháng 6 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 6 âm lịch thường có ý chí mạnh mẽ, kiên định trong mọi thứ. Đặc biệt đối với những người phụ nữ thì lại càng được hưởng nhiều phúc đức hơn sau khi họ kết hôn. Tử vi học có nói, tháng 6 là tháng của mùa hè, vì vậy những người sinh vào giai đoạn này luôn nung nấu trong mình một nhiệt huyết cháy bỏng về ước mơ làm giàu trong cuộc sống hoặc ước mơ xây dựng một gia đình hạnh phúc, viên mãn. Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ sẽ bước qua một giai đoạn mới hưng thịnh và được gặp gỡ nhiều cơ hội quý giá hơn. Những người sinh vào tháng này sẽ trải qua một giai đoạn khó khăn như chỉ là tạm thời, và ngay sau đó họ sẽ được đền đáp xứng đáng với công sức của mình. Nhìn chung, hậu vận của những người sinh vào tháng 6 âm lịch nếu không giàu có mỹ mãn thì ít nhất cũng tận hưởng được cuộc sống đầy đủ, sung túc, đặc biệt là không sợ phiền muộn vì luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ, giúp đỡ về mọi mặt.

Tháng 10 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 10 âm lịch thường có tính cách nhu mì, nhẹ nhàng, sống tình cảm và luôn dĩ hòa vi quý. Họ có thể không phải là những người giỏi giang nhưng hoàn toàn là người có khả năng kết nối tình cảm một cách sâu sắc mà không phải ai cũng làm được. Tử vi học có nói, tháng 10 là tháng mùa thu, tiết trời mát mẻ, se lạnh như chính tính cách của họ. Đối với những người này, mọi việc trong cuộc sống đều tùy duyên, nhưng họ lại được thượng đế ban tặng nhiều phúc đức. Đặc biệt, sau khi thành gia lập thất, cuộc sống của những người sinh vào ngày này sẽ bước qua một giai đoạn mới với nhiều hy vọng và tương lai đáng mong chờ. Họ không những có khả năng đem lại sự giàu có cho chính mình mà còn có thể giúp gia đình, chồng con gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nhìn chung, nhà nào có phụ nữ sinh vào tháng 10 âm lịch thì phải trân trọng, vì họ là ngôi sao may mắn trong gia đình.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)