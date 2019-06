"Khi nào thì cưới?" là một trong những câu hỏi thường bị đặt ra cho người trẻ trong những buổi tụ họp gia đình. Nếu bạn là phụ nữ và muốn hạnh phúc, hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời.

Theo giáo sư về khoa học hành vi Paul Dolan, phụ nữ không kết hôn và không có con là những người hạnh phúc nhất so với các nhóm phụ nữ khác. Đây là kết quả nghiên cứu mang tên 'Happy Ever After' của tác giả Paul Dolan được công bố hồi đầu năm 2019 và được trích dẫn bởi tờ The Guardian.

Kết quả này thách thức quan điểm truyền thống rằng người phụ nữ cần có chồng và sinh con thì mới có hạnh phúc trọn vẹn.

'Khi chồng họ có mặt, những người phụ nữ này trả lời rằng họ rất hạnh phúc. Nhưng khi không có mặt bạn đời, câu trả lời cho thấy họ thuộc nhóm ít hạnh phúc nhất' - tờ The Guardian trích dẫn.

Phát biểu tại lễ hội Hay Festival của tờ The Guardian, ông nói rằng, theo nghiên cứu này đàn ông có lợi nhiều hơn phụ nữ. Đàn ông kết hôn sống lâu hơn nhóm không kết hôn, trong khi với phụ nữ thì ngược lại – phụ nữ không kết hôn sống lâu hơn nhóm kết hôn.

Cụ thể, phụ nữ kết hôn ở độ tuổi trung niên có nguy cơ mắc các bệnh về thể chất và tinh thần cao hơn so với nhóm đối tượng tương tự độc thân.

Dolan cũng cho rằng quan điểm kỳ thị những phụ nữ độc thân, không có con nên bị xóa bỏ. Điều đó sẽ khiến họ bị áp lực và kết hôn vội vã với những người đàn ông không phù hợp với mình.