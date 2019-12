Phụ nữ châu Á thường sở hữu sắc tố da tông ấm, và 3 tips diện đồ sau sẽ giúp chị em có được vẻ ngoài 100% sang xịn

Các quý cô châu Á nói chung hay phái đẹp Việt nói riêng thường sở hữu sắc tố da tông ấm. Điều này đặt ra một thách thức nho nhỏ khi lên đồ, rằng nếu bạn chọn gam màu trang phục không khéo, da dẻ sẽ trở nên xỉn màu, mặt mũi xám xịt, trông kém xinh đi hẳn.

Vậy làm thế nào để diện đồ tôn da và còn nâng cấp vẻ ngoài thêm sang xịn, cuốn hút? Đáp án nằm ở 3 gạch đầu dòng dưới đây.

1. Chọn trang phục tông màu ấm

Đỏ, đỏ đun, cam đất, xanh olive, nâu… đều là những gam màu trang phục giúp làn da và gương mặt của bạn thêm phần tươi tắn, rạng rỡ. Và khi xúng xính váy áo mang những tông màu ấm áp đó, vẻ ngoài của bạn còn toát lên nét trang nhã, "tây tây" và sang trọng nữa. Bật mí thêm, nếu bạn tô điểm cho đôi môi màu son tông đất, thế nào người ta cũng phải trầm trồ trước diện mạo "chanh sả" quá mức quy định của bạn.

2. Trang phục màu be là chân ái

Trang phục màu be chính là thứ chị em nào cũng nên sở hữu; bởi nếu không hot rần rần như năm 2019 thì chắc chắn, đồ màu be vẫn sẽ đẹp và chuẩn mốt từ ngày này qua tháng khác. Vừa khéo, gam màu be cũng rất hợp với sắc tố da ấm của phụ nữ châu Á; gam màu này giúp vẻ ngoài của người diện thêm sang xịn, còn độ thanh lịch, thời thượng thì khỏi cần bàn cãi.

3. Thêm thắt phụ kiện vàng ánh kim

Phụ kiện vàng ánh kim, đặc biệt là những thiết kế tối giản luôn được coi là vũ khí thăng hạng phong cách. Item này giúp những set đồ giản dị, đơn điệu trở nên chanh sả, đắt tiền hơn. Thế nhưng quan trọng nhất, mấy nàng da ngăm ngăm khi diện vòng tay, khuyên tai hay vòng cổ vàng ánh kim… thì đều trở nên tây, sexy và thu hút khó cưỡng.