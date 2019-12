4 thói quen mix&match đã “về vườn” mà nàng nào cũng cần tái thiết lại để mặc đẹp hơn trong năm 2020

Rất có thể bạn không phải là tín đồ của phụ kiện bởi bạn nghĩ những món như túi xách, khuyên tai hoặc giày… đều là yếu tố phụ và dĩ nhiên không quan trọng bằng quần áo. Tuy nhiên, các biên tập viên thời trang của Who What Wear lại cho rằng 2020 là lúc bạn nên suy nghĩ khác đi và tập trung vào những đôi giày nhiều hơn so với việc đã từng phớt lờ chúng. Những gợi ý chọn giày cho bạn trong năm mới gồm boots hoạ tiết da trăn, boots cao ngang gối hoặc giày cao gót có điểm nhấn "chanh sả".