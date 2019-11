Sinh năm 1987, Golf Pichaya được khán giả Việt Nam biết đến vai diễn chàng Man trong "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân". Golf Pichaya được sinh ra trong một gia đình người Thái gốc Hoa và là anh trai của Mike D. Angelo – từng được yêu mến qua các bộ phim như Full House hay Kiss me bản Thái. Gia đình Golf có 5 anh em, 4 trai và 1 gái. Đây là gia đình có truyền thống nghệ thuật và mỗi thành viên đều sở hữu những tài năng cũng như nét thu hút riêng.

Trong "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân", Golf Pichaya đóng vai một anh chàng thay lòng đổi dạ, khiến hai cô bạn thân vì tranh giành mà đánh nhau "sứt đầu mẻ trán".

Tuy vậy, ít ai biết rằng, ở ngoài đời thực, mỹ nam sinh năm 1987 lại là một chàng trai nặng tình và chung thủy trong tình yêu. Anh từng có mối tình đẹp với nữ diễn viên Dew Arisara, nhưng cả hai phải chia tay vì mẹ Golf không đồng ý.

Sau chuyện tình đầy sóng gió với Dew Arisara, Golf Pichaya quay lại với "nữ hoàng gợi cảm" Kwan Usamanee. Được biết, Kwan Usamanee và Golf Pichaya quen nhau vào năm 2006, khi ấy Kwan chỉ mới 18 tuổi và chuyện tình của cặp đôi nhận được sự ủng hộ lớn của người hâm mộ vì cả hai đều là những ngôi sao sáng giá của Thái Lan. Tuy vậy, họ bất ngờ chia tay nhau sau đó và lí do được cho là mẹ Kwan không thích Golf. 10 năm sau đó, cả hai quyết định về lại bên nhau. Giữa lúc người hâm mộ xứ chùa vàng tin rằng họ sẽ có cái kết viên mãn thì Kwan – Golf lại bất ngờ đường ai nấy đi vào cuối năm 2018.

Hãy cùng chàng "Man" Golf Pichaya chia sẻ về cuộc sống sau thành công của "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân".

- Sau khi "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" lên sóng, tên tuổi của bạn đã trở nên nổi tiếng ở các nước trong khu vực và thu hút nhiều người hâm mộ tại Việt Nam, bạn nghĩ sao về điều này?

Tôi rất cảm ơn trước sự yêu mến và ủng hộ mà người hâm mộ Việt Nam dành cho mình. Ngoài ra, tôi cũng rất biết ơn vì có các bạn là những người hâm mộ luôn theo sát và quan tâm tới cuộc sống cùng như sự nghiệp của tôi.

- Bạn có lời gì muốn nói dành cho người hâm mộ Việt Nam?

Thực sự, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam vì đã ủng hộ cuộc sống cũng như các dự án phim của tôi. Tình yêu cùng sự ủng hộ của người hâm mộ Việt Nam giúp tôi có thể tiếp tục cố gắng phát triển sự nghiệp của mình, làm tốt hơn nữa những dự án phim tiếp theo, đồng thời trau dồi nhiều hơn kỹ năng diễn xuất. Hy vọng rằng, các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho những dự án tiếp theo của tôi.

- Bạn đã từng đến Việt Nam, vậy đâu là nơi bạn thích nhất ở đất nước hình chữ S?

Thực sự ra thì tôi không có nhiều thời gian để khám phá nhiều nơi mỗi lần tới Việt Nam. Tuy nhiên, tôi đã từng được tới một số quán cà phê nổi tiếng ở Việt Nam và thực sự cà phê ở Việt Nam ngon đúng như lời nhiều người nói.

Lần tới, nếu có nhiều thời gian hơn, tôi hy vọng được tới và tự tay thực hiện việc say cà phê ở Việt Nam. Điều đó sẽ thật sự thú vị, bởi tôi rất thích thưởng thức các loại cà phê.

- Bạn đã từng gặp gỡ Châu Bùi và Decao - những biểu tượng thời trang giới trẻ của Việt Nam, vậy bạn có thể chia sẻ vài điều về họ?

Phải thú thực rằng, tôi là một trong những người hâm mộ trung thành của Châu Bùi và Decao. Trong lần Châu Bùi và Decao tới Thái Lan, tôi có nói rằng, bản thân đã theo dõi tài khoản Instagram của họ từ lâu, vì thấy rằng, hai bạn ấy thực sự là một cặp đôi dễ thương cũng như có gu thời trang vô cùng sành điệu. Tôi cũng đã có cơ hội chụp hình chung và bắt tay hai người họ, đấy thực sự là khoảnh khắc vô cùng dễ thương.

Tôi đã nói với Decao và Châu Bùi rằng, nếu họ quay lại Thái Lan thì hãy liên lạc, tôi luôn sẵn sàng làm hướng dẫn viên du lịch để đưa họ đến những điểm thú vị ở Thái Lan và Bangkok.

- Bạn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, vậy bạn có cảm thấy áp lực vì điều đó?

Tôi không thực sự cảm thấy áp lực vì điều đó, bởi tôi chỉ làm những điều bản thân thích và tôi thực sự thấy có cảm hứng mỗi khi được diễn xuất. Ý của tôi là, tôi đã biết bản thân thích nghệ thuật ngay từ bé và tôi đi theo giấc mơ đó từ nhỏ cho tới bây giờ.

Thực sự mà nói, tình yêu với nghệ thuật giúp tôi có động lực làm được nhiều điều từ ca hát, đóng phim, làm MV ca nhạc, thiết kế cho thương hiệu thời trang riêng, hay thậm chí là cả chương trình truyền hình... Được làm điều bản thân thích giúp tôi không còn bất kỳ áp lực nào.

- Sau khi "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" kết thúc, bạn vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt với các bạn diễn, thậm chí còn có mặt trong lễ cưới của "Lee" Saiparn Apinya Sakuljaroensuk, vậy bạn có thể chia sẻ về mối quan hệ với các bạn diễn hiện nay?

Để mà nói là thân thiết, thì tôi có mối quan hệ rất gần gũi với Saiparn Apinya Sakuljaroensuk. Trước "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân", tôi cùng Saiparn Apinya Sakuljaroensuk đã từng tham gia diễn xuất trong nhiều dự án phim, cô ấy như một người em gái nhỏ của tôi vậy.

Đừng nhìn bề ngoài cô ấy dịu dàng như vậy, nhưng thực ra Saiparn Apinya Sakuljaroensuk là một cô gái vô cùng cá tính và lạ, nhưng điều đó lại khiến tôi quý cô ấy nhiều hơn. Phải nói, Saiparn Apinya Sakuljaroensuk giống như một người em trai của tôi mới đúng, bởi tính cách cô ấy khá nam tính.

Tôi rất hy vọng sẽ có cơ hội làm việc chung với Saiparn Apinya Sakuljaroensuk trong tương lai. Tôi rất vui vì cô ấy đã kết hôn và hy vọng rằng, Saiparn Apinya Sakuljaroensuk sẽ đạt được nhiều thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

- Bên cạnh các dự án phim, bạn cùng có hẳn một kênh Youtube riêng với nữ diễn viên Four Sakolrat, hai bạn được nhận xét là có sự tương tác vô cùng ăn ý, nếu không nói là đẹp đôi, chính vì điều đó, người hâm mộ rất tích cực "đẩy thuyền" cho hai người, bạn nghĩ sao?

Điều đầu tiên, tôi muốn gửi lời tới người hâm mộ vì đã ủng hộ kênh Youtube cũng như ủng hộ cho tôi cùng Four Sakolrat. Thực ra, tôi cùng Four Sakolrat chỉ là những người bạn tốt và sẽ luôn như vậy trong tương lai. Tình yêu có thể sẽ không kéo dài, nhưng tình bạn sẽ là mãi mãi. Đây là cách tôi nhìn nhận về mối quan hệ với Four Sakolrat.

- Được biết, trong gia đình bạn rất thân với mẹ, bạn có thể chia sẻ một vài điều về mẹ không?

Để mà nói, mặc dù đã lớn tuổi, nhưng mẹ tôi là một người phụ nữ với tâm hồn tươi trẻ. Mỗi lần rảnh rỗi, tôi sẽ đưa mẹ đi ăn, đi mua sắm và tôi gần như không thể ngừng cười trước những câu chuyện hài hước của mẹ. Mẹ như một cô thiếu niên mới lớn vậy, rất thích dùng mạng xã hội hay thậm chí còn cập nhật các xu hướng mới nhanh hơn chúng tôi.

- Bạn có thích các cô gái Việt Nam?

Tất nhiên rồi, những cô gái Việt Nam thực sự rất dễ thương và sở hữu những đặc điểm thu hút mà chỉ họ mới có.

- Trước đó, sau khi chia tay mối tình lâu năm với "nữ hoàng gợi cảm" Kwan Usamanee, có tin đồn cho rằng, bạn đã bắt đầu hẹn hò với một cô gái ngoài ngành giải trí, bạn nói sao về điều này?

Thực ra tôi không có khái niệm gì về việc hẹn hò với một cô gái ngoài ngành hay trong làng giải trí cả. Theo tôi, điều đó không thực sự quan trọng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại tôi vẫn đang độc thân và cảm thấy hạnh phúc với điều đó.

- Vậy bạn nghĩ sao về hôn nhân? Bạn có kế hoạch gì cho việc kết hôn trong tương lai chưa?

Phải tìm được bạn gái trước đó, còn hiện tại tôi vẫn chưa thể hình dung được cuộc sống hôn nhân sẽ ra sao. Quan trọng là tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho việc kết hôn trong tương lai gần.

- Bạn có thể chia sẻ thêm về kế hoạch của bản thân trong tương lai?

Tôi sẽ tiếp tục trau dồi kỹ năng diễn xuất và thực hiện tốt những dự án phim còn đang dang dở. Có thể là tôi sẽ phát hành sản phẩm âm nhạc mới trong thời gian tới. Xây dựng kênh Youtube với những nội dung phong phú hơn. Hy vọng người hâm mộ sẽ thích và tiếp tục ủng hộ tôi trong các dự án tới đây.

Cảm ơn Golf Pichaya đã nhận lời phỏng vấn, hy vọng sẽ sớm gặp lại bạn trong thời gian tới nhé!