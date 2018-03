Phim vận vào đời Jo Min Ki: Từ vai diễn ác ma trở thành ‘yêu râu xanh’ tự kết liễu đời mình

Sau cáo buộc quấy rối tình dục (ngày 21/2), cây đại thụ trong làng giải trí Hàn - Jo Min Ki tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật, đồng thời cúi đầu nhận lỗi về hành vi sai trái của mình. Thế nhưng, trước làn sóng chỉ trích, áp lực quá lớn từ dư luận, nam diễn viên đã chọn cách tự kết liễu để giải thoát cho chính mình vào chiều 9/3.

Nam diễn viên Jo Min Ki qua đời ngày 9/3 sau scandal xâm hại tình dục.

Trước khi vướng vào scandal tình dục gây rúng động, Jo Min Ki nổi tiếng là một diễn viên có thực lực, với hàng trăm tác phẩm truyền hình, điện ảnh có sự góp mặt của ông như Take Care of My Dad (2015-2018), Hwajung (2015), Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016), East of Eden (2008), The Attorney (2013),…Cùng tài năng diễn xuất ổn định và kinh nghiệm làm việc hơn 2 chục năm trong lĩnh vực, không thể phủ nhận rằng nam diễn viên đã để lại những ấn tượng riêng trong lòng khán giả nhiều thế hệ.

Không thể phủ nhận, sự ra đi của ông là một nỗi mất mát lớn đối với làng giải trí Hàn.

Khởi nghiệp với vai diễn đầu tiên năm 1991, Jo Min Ki hóa thân thành anh chàng Hong Hae-sung trong Death Song năm 26 tuổi. Khi đó, nam diễn viên được cho là sở hữu gương mặt ưa nhìn, với lối diễn xuất khá chững chạc, khiến nhiều người yêu thích. Cũng kể từ đó, sự nghiệp của Jo Min Ki nở rộ với loạt lời mời đóng phim trong cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình. Mặc dù chưa được giao trọng trách thủ vai chính từ những bộ phim đầu tiên, Jo Min Ki từng gây ấn tượng ở các tác phẩm A Foolish Lover (1992), First Love (1993), Ambition (1994), The Girl for Love and The One for Marriage (1993) ,… Tần suất xuất hiện dày đặc trên màn ảnh lớn, nhỏ Hàn Quốc khiến Jo Min Ki nhanh chóng được nhớ tên và trở thành một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả.

Hình ảnh nam diễn viên thuở mới vào nghề.

Nam diễn viên từng tham gia hàng trăm dự án phim lớn nhỏ khác nhau, được nhiều người xem yêu thích.

Kinh nghiệm hoạt động nhiều năm giúp Jo Min Ki có cơ hội được thử sức ở nhiều vai diễn với nét tính cách, hình ảnh nhân vật khác nhau. Từ đó, nam diễn viên cũng bộc lộ được khả năng diễn đa dạng, lành nghề. Jo Min Ki từng thủ vai chính, phụ trong các dự án phim từ hiện đại tới cổ trang, người lương thiện, vị tướng tài, hình ảnh “ông bố quốc dân” hay kẻ lừa đảo, mưu mô, xảo quyệt.

Jo Min Ki từng đảm nhận vai nhà vua trong nhiều dự án phim truyền hình.

Mới đây nhất là tác phẩm Người tình ánh trăng với vai tiên đế Wang Gun. Ông là người khai sinh ra một triều đại mới của Hàn Quốc, nhưng vô cùng thất bại trong việc dạy con, lựa chọn ngôi vị Hoàng đế tiếp theo kế vị, trị vì tổ quốc.

Jo Min Ki hóa thân thành một vị quan trong Hwajung.

Một Lee In Im tướng quân bản lĩnh và đầy mưu mô trong Đại phong thủy.

Một phân cảnh của Jo Min Ki trong Hwajung

Đối với khán giả Việt Nam, có lẽ hình ảnh Jo Min Ki hiện lên khá quen thuộc với vai trò là ông bố trong các tác phẩm phim truyền hình Hàn Quốc. Chỉ cần nhìn mặt sơ qua, người xem ắt hẳn sẽ nhớ tới “một nhân vật nào đó” từng gặp nhiều lần. Thật vậy, Jo Min Ki thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ Việt Nam với các bộ phim được mua lại bản quyền như Phía đông vườn địa đàng, Hai tuần (Two weeks), Triều đại huy hoàng, Người tình ánh trăng, Huyền thoại Injimae, …

Nhận xét về nhân vật Shin Tae Hwan trong Phía đông vừa địa đàng, Jo Min Ki chia sẻ: “Năm 1998, tôi từng đóng vai ác ma quỷ, bị xem là kẻ tội đồ. Các con tôi không thích cha chúng có hình ảnh như vậy, tôi chiều con và chỉ nhận những nhân vật có tính cách hiền lành. Thế nhưng, Shin Tae Hwan đã thu hút tôi, tôi thật sự đã sống trong cảm giác kẻ tội đồ khi sống trong vai diễn ấy”. Ở Two Weeks, Min Ki đóng vai một doanh nhân quyền lực nhưng xấu xa.Dường như đây là kiểu vai diễn dễ bắt gặp của nam diễn viên. Ở tuổi này, ông còn thường được phân vai làm bậc cha chú của dàn diễn viên chính. Thế nên không khó để bắt gặp “ông bố quốc dân” này trên màn ảnh.